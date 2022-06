Els sindicats amenacen Cambray: “El curs no començarà amb normalitat”

La quantitat de dies de vaga que arrosseguen els professors els ha passat factura. En la manifestació unitària d’aquest dijous s’ha notat aquest cansament en el nombre de persones que s’hi han concentrat. En comparació amb altres convocatòries hi ha hagut molta absència de gent, el que podria provocar que els sindicats no convoquin més vagues almenys fins al curs vinent.

La portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura, ha insistit en el missatge de les últimes setmanes, que el pròxim curs “no començarà amb normalitat” i es continuarà amb les mobilitzacions. Segura ha valorat negativament les negociacions amb el departament i ha explicat que aquest dimecres va semblar que es podia arribar a un acord sobre les hores lectives que finalment va fracassar. “No hi ha hagut cap guany que reverteixi en tot el col·lectiu i això no s’ho mereixen els companys”, ha explicat Segura, que ha afegit que els professors han estat dos anys en pandèmia i en “molt males condicions” i necessiten un acord que reverteixi les retallades. “Encara es pot aconseguir”, han insistit els sindicats davant la premsa. Pel contrari, han avisat, el setembre començarà amb més mobilitzacions que podrien suposar, fins i tot, que no hi hagi personal als centres per començar el curs.

Alguns no treballaran al juliol malgrat les ordres del departament

La manifestació ha començat a Plaça Universitat i s’ha dirigit a la Plaça Sant Jaume. Els manifestants han fet molt menys soroll que en altres ocasions, però tot i així no han renunciat a demanar la dimissió del conseller Josep Gonzàlez-Cambray per la seva posició “autoritària i immobilista”. A la manifestació hi havia famílies amb nens i professors joves que han advertit en declaracions a El Món que no treballaran aquest juliol encara que el departament així ho hagi establert. Educació ha publicat normativa per tal que els professors vagin presencialment als centres els primers cinc dies laborables de juliol en el marc de l’avançament del calendari escolar, el que els sindicats rebutgen frontalment.

Nova concentració dels sindicats | I. N

Situació encallada i amenaça d’un setembre “caòtic”

Les mediacions d’aquesta setmana al departament de Treball també han fracassat, com ja ho van fer ara fa tres mesos en la primera convocatòria de vagues. La situació està encallada i no sembla que ni el departament d’Educació ni els sindicats puguin sortir d’aquest punt mort pròximament. Tan és així que els sindicats han amenaçat amb un setembre “caòtic” si no s’arriba a un acord. El punt innegociable pels sindicats és la reducció d’hores lectives per a tots els docents, mentre que Educació ho vol aplicar únicament als de primària durant el curs 2022-2023.

Educació publica les adjudicacions d’estiu

El departament ha mantingut el seu funcionament normal malgrat la vaga dels sindicats i ha publicat les adjudicacions d’estiu, que enguany s’han avançat perquè el curs començarà una mica abans. La promesa d’Educació va ser publicar aquestes adjudicacions al juny i no al juliol com era habitual perquè es pugui començar a preparar el curs a partir del pròxim mes. Això, però, no ha sentat bé als sindicats, que han lamentat la “poca vergonya” del departament de publicar-ho justament en el dia de vaga. El departament, en canvi, sempre ha assegurat que la vaga “no pot paralitzar l’administració”, pel que durant aquests mesos ha anat publicant normativa per fer efectius els nous currículums i el canvi de calendari escolar, dues de les coses que els professors demanen derogar.