La xocolata que no han de comprar al·lèrgics: té ametlla i no ho especifica

Avís sanitari per a les persones al·lèrgiques als fruits secs. L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha alertat aquest dimecres que han detectat uns lots de xocolates negres de diverses marques comercials que contenen ametlles, tot i que aquest ingredient no s’especifica a l’etiqueta. En concret, el producte afectat és el següent: ‘Chocolate negro sin azúcares añadidos’. L’AESAN ha comunicat que aquestes xocolates s’han distribuït en paquets de 125 i 300 grams a diverses comunitats autònomes, entre les quals Catalunya.

L’AESAN ha informat que aquest producte s’ha envasat i distribuït amb “marques sol·licitades pels clients, en comerços minoristes” | Pixabay

Producte venut a “comerços minoristes”

L’AESAN ha informat que aquest producte s’ha envasat i distribuït amb “marques sol·licitades pels clients, en comerços minoristes” i que s’han venut a diversos punts de l’Estat espanyol com, per exemple, a Catalunya, on han arribat envasos tant de 125 com de 300 grams. Concretament, a Calldetenes, a Osona. L’avís també afecta a més comunitats com Andalusia, Navarra, Cantàbria, Aragó i la Comunitat Valenciana.

L’AESAN ha rebut l’alerta sanitària a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), el qual ha estat notificat per les autoritats sanitàries d’Aragó que s’havia localitzat proteïna d’ametlla que no estava inclosa en l’etiquetatge a xocolata negra sense sucres afegits de diverses marques comercials.

Detecten unes xocolates negres de diverses marques comercials que contenen ametlles, tot i que aquest ingredient no s’especifica a l’etiqueta | Pixabay

No consumir el producte si ets al·lèrgic

Com a precaució, l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició demana als al·lèrgics a aquest ingredient que no comprin o, en el cas que ja el tinguin a casa, que no consumeixin aquest producte. Paral·lelament, en l’alerta sanitària emesa aquest dimecres, l’AESAN confirma que aquest tipus de xocolata no suposa cap risc per a la resta de la població.