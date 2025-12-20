El Departament de Salut prorrogarà 15 dies més l’obligatorietat de la mascareta als centres sanitaris i les residències. L’impacte de l’epidèmia de la grip va obligar el passat 10 de desembre a instaurar l’obligatorietat de les mascaretes, una obligatorietat que havia d’acabar a les portes de Nadal i que ara s’allargarà passades les dates nadalenques. En una entrevista feta a RAC1 el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat la notícia i ha assegurat que des del Govern treballen per “fer una pròrroga d’aquesta resolució de 15 dies més, donada la situació epidèmica alta i uns índexs de grip que no havíem vist en els darrers anys”.
Fernández, a més, s’ha tret pressió de sobre i ha llençat pilotes fora en ser preguntat per la situació actual als centres sanitaris i ha assegurat que les urgències “estan pressionades, però no col·lapsades”. Durant l’entrevista també ha aprofitat per assenyalar que pot ser que ja s’hagi passat el pic de contagis i assegura que els casos de grips s’han “estancat”. “Aquesta setmana ha disminuït una mica la pressió als centres en comparació amb la setmana de després del pont de la Puríssima” ha explicat un Fernández que ha volgut fer gala d’una bona salut del sistema sanitari català assegurant que “fa quatre dies que els casos de grip van a la baixa. Tenim 382 casos per cada 100.000 habitants. No sabem si això continuarà així o farà un repunt, com ha passat en altres ocasions”.
Més vacunació que el 2024
Fernández ha volgut destacar l’alta vacunació d’aquest 2025. “Aquest any s’han vacunat 110.000 persones més que l’any passat. En total, ja n’hi ha 1.300.000 de vacunades”, una xifra que ha completat destacant que un 15% d’aquests vacunats ho han fet sense cita prèvia i un 50% ho han fet amb cita prèvia. “No hem contemplat el fet que la gent pugui anar-se’n a vacunar en un cap que no és el seu, però també es pot trucar al 061 i poden forçar-ho en cas que sigui una situació complexa”, ha destacat un Fernández que no ha recomanat que els ciutadans intentin vacunar-se en un CAP que no els correspongui.