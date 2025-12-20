El Departament de Salut prorrogará 15 días más la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios y residencias. El impacto de la epidemia de gripe obligó el pasado 10 de diciembre a instaurar la obligatoriedad de las mascarillas, una obligación que debía acabar en las puertas de Navidad y que ahora se prolongará más allá de las fechas navideñas. En una entrevista hecha en RAC1, el secretario de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmado la noticia y ha asegurado que desde el Gobierno trabajan para «hacer una prórroga de esta resolución de 15 días más, dada la alta situación epidémica y unos índices de gripe que no habíamos visto en los últimos años».

Fernández, además, se ha quitado presión de encima y ha echado balones fuera al ser preguntado por la situación actual en los centros sanitarios y ha asegurado que las urgencias «están presionadas, pero no colapsadas». Durante la entrevista también ha aprovechado para señalar que puede que ya se haya pasado el pico de contagios y asegura que los casos de gripe se han «estancado». «Esta semana ha disminuido un poco la presión en los centros en comparación con la semana después del puente de la Purísima» ha explicado un Fernández que ha querido hacer gala de una buena salud del sistema sanitario catalán asegurando que «hace cuatro días que los casos de gripe van a la baja. Tenemos 382 casos por cada 100.000 habitantes. No sabemos si esto continuará así o habrá un repunte, como ha pasado en otras ocasiones».

Una profesional sanitaria administra una vacuna contra la gripe a una mujer en el CAP Rieral de Lloret de Mar | Imagen cedida a la ACN por la Región Sanitaria de Girona

Más vacunación que en 2024

Fernández ha querido destacar la alta vacunación de este 2025. «Este año se han vacunado 110.000 personas más que el año pasado. En total, ya hay 1.300.000 vacunadas», una cifra que ha completado destacando que un 15% de estos vacunados lo han hecho sin cita previa y un 50% lo han hecho con cita previa. «No hemos contemplado el hecho de que la gente pueda ir a vacunarse a un CAP que no es el suyo, pero también se puede llamar al 061 y pueden forzarlo en caso de que sea una situación compleja», ha destacado un Fernández que no ha recomendado que los ciudadanos intenten vacunarse en un CAP que no les corresponda.