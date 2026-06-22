El oasis más bonito en el centro de Barcelona perfecto para ir con perro: lago con nenúfares y un palacio del siglo XX

Barcelona es mucho más que el bullicio de la Sagrada Familia o las colas interminables del Park Güell. Si buscas ese rincón donde el ruido de los coches desaparece y el aire se vuelve realmente fresco, tenemos una pista que casi nadie conoce.

Olvídate del asfalto por un momento. Existe un jardín de cuento que parece extraído directamente de la Barcelona más sofisticada de principios del siglo XX y que ha logrado mantenerse fuera del radar turístico masivo.

Un refugio de alta burguesía en el corazón de Sant Gervasi

Hablamos de los Jardines de la Fundación Julio Muñoz Ramonet, una joya oculta en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Este espacio no es solo un parque; es el legado de la alta burguesía catalana que hoy podemos disfrutar todos con acceso libre y gratuito.

Lo que realmente atrapa es su atmósfera: un diseño original del paisajista francés Jean-Claude-Nicolas Forestier, quien también fue el artífice de la transformación verde de Montjuïc. Aquí encontrarás tres terrazas escalonadas, estanques con nenúfares y pérgolas que invitan a perderse sin mirar el reloj.

Es el lugar perfecto para un paseo relajante con tu perro, siempre que lo lleves atado y respetes las normas de convivencia para mantener este pulmón verde impecable.

Vegetación exótica y arquitectura palatina

Si te gusta la botánica, prepara la cámara. El recinto es un despliegue de laureles, glicinas, magnolias y cerezos del Japón que crean un microclima natural capaz de aislarte del ruido urbano. (Sí, es difícil creer que sigues en Barcelona cuando escuchas el canto de los pájaros en lugar de las motos).

La pieza central es el impresionante Palacio del Marqués de Alella, una obra maestra firmada por el arquitecto Enric Sagnier y Villavecchia entre 1917 y 1922. Con su fachada renacentista y sus torres, la casa impone tanto como el jardín que la custodia.

Por cierto, no todo es pasear por fuera. Puedes reservar visitas guiadas de 60 minutos para conocer el interior del palacio, incluyendo su majestuoso vestíbulo y salas de la planta baja.

@viajandoexisto 📸 ¡Descubre un tesoro escondido en Barcelona! 🏡 Hoy te llevo a la Fundación Julio Muñoz Ramonet✨ Te comparto 3 curiosidades que quizás no conocías: Un Legado Polémico: Julio Muñoz Ramonet fue una figura muy controvertida. Su testamento, que legaba la finca y su colección de arte a la ciudad de Barcelona, fue objeto de una larga disputa legal que duró décadas. ¡Imagina la intriga detrás de esas paredes! 🕵️‍♀️ Una Mansión con Alma Modernista: La finca no es solo un edificio, es una joya arquitectónica de principios del siglo XX. Aunque no se atribuye a un único arquitecto famoso, presenta elementos modernistas y noucentistas que reflejan el esplendor de la época. ¡Cada rincón es una obra de arte! 🎨 El Tesoro Oculto de la Colección: Se dice que la colección de arte de Muñoz Ramonet era inmensa y de gran valor, incluyendo obras de Goya, El Greco y Tiziano, entre otros. Sin embargo, gran parte de ella desapareció tras su muerte. La Fundación ha estado trabajando arduamente en la recuperación de estas piezas. ¡Es como una búsqueda del tesoro en la vida real! 🗝️ ¿Conocías alguna de estas curiosidades? ¡Cuéntamelo en los comentarios! 👇 #FundacionJulioMuñozRamonet #Barcelona #CuriosidadesBarcelona #HistoriaDeBarcelona #DescubreBarcelona #PatrimonioCultural #TesorosOcultos #bcntb ♬ Despacito – Luis Fonsi & Daddy Yankee

Cómo llegar sin dar vueltas

El oasis se encuentra en el carrer Muntaner, 282. Es muy sencillo llegar a pie si paseas desde la zona de la Avenida Diagonal o la Travessera de Gràcia.

Si prefieres el transporte público, la opción más cómoda es utilizar la estación de Gràcia de los Ferrocarriles (FGC), que te dejará a escasos minutos caminando. El horario es muy generoso: puedes visitarlo cualquier día de la semana, de 10:00 a 20:00 horas.

Ahora que ya tienes el plan para el fin de semana, ¿seguirás atrapado en el ruido o te tomarás este respiro entre nenúfares que tanto te mereces?