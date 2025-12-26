Científics espanyols de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València i la Fundació IVI, en col·laboració amb la Universitat Stanford (Estats Units) i el Babraham Institute (Regne Unit) vinculat a la maternitat, han liderat un descobriment pioner mundial que revoluciona la maternitat. Concretament, un equip internacional liderat per la Fundació IVI i l’IIS La Fe ha aconseguit reproduir al laboratori la implantació de l’embrió humà durant els primers dies de desenvolupament, un procés tan complex com determinant per a l’èxit d’un embaràs. A més, l’equip que ha fet el descobriment ja treballa en noves aplicacions del model, des de l’anàlisi de factors moleculars implicats a la implantació fins a possibles intervencions que augmentin les taxes d’embaràs en pacients amb dificultats reproductives.
El descobriment té lloc en un context en el qual cada cop més dones retarden la maternitat, una decisió que augmenta els problemes reproductius. Aquest avenç científic posa el focus en els primers dies després de la fecundació, una de les etapes més desconegudes i decisives de l’embaràs. L’objectiu és comprendre per què hi ha implantacions que fallen, una de les causes principals per les quals moltes dones no aconsegueixen quedar-se embarassades. Aquest avenç aconseguit per investigadors espanyols obre la porta a una medicina encara més personalitzada, capaç d’adaptar-se a cada pacient i oferir respostes més clares i humanes a uns problemes reproductius cada cop més freqüents.
La rellevància de la troballa ha fet que l’estudi —titulat Modelling human embryo implantation in vitro—, liderat pels doctors Francisco Domínguez, investigador de la Fundació IVI, i Matteo Molè, investigador de la Universitat Stanford (Califòrnia), hagi estat acceptat per a la seva publicació a Cell, una de les revistes científiques de més impacte. La publicació en aquesta capçalera, reconeguda pel seu rigor i el seu exigent procés de revisió, subratlla la transcendència del treball i el potencial per transformar la investigació en reproducció humana.
“Podem estudiar el desenvolupament de l’embrió per primer cop”
El model desenvolupat recrea un endometri humà tridimensional a partir de cèl·lules primàries. Amb ell, els investigadors han aconseguit observar en detall la implantació embrionària fins al dia 14, una fita mai assolida fora del cos humà. “Per primera vegada podem estudiar el desenvolupament complet de l’embrió humà fins al dia 14 utilitzant un model que replica de forma gairebé perfecta l’ambient de l’úter”, explica el doctor Domínguez, autor principal de l’estudi. “Que aquest treball es publiqui a Cell reforça la importància d’aquest avenç per a la comunitat científica internacional”.
Impuls a la medicina reproductiva i a la investigació bàsica
El nou model suposa un salt endavant tant per a la ciència bàsica com per a la pràctica clínica. La implantació embrionària és un dels punts més crítics –i alhora menys coneguts– de l’embaràs i dels tractaments de reproducció assistida. “Aquest sistema ens permetrà estudiar per què es produeixen implantacions fallides en pacients concretes i dissenyar estratègies més personalitzades”, assenyala el Francisco Domínguez.
“Fins i tot podem recrear l’endometri de cada pacient amb les seves pròpies cèl·lules, cosa que obre la porta a una medicina reproductiva més precisa i adaptada a cada cas”. El sistema desenvolupat ha estat optimitzat perquè pugui ser utilitzat de forma reproduïble per laboratoris de tot el món, cosa que facilitarà noves línies de recerca sobre els primers dies d’embaràs. “Comprendre què passa en aquestes primeres fases és clau per ajudar els que busquen un embaràs i per avançar en el coneixement de l’inici mateix de la vida humana”, conclou el Dr. Domínguez.