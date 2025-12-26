Científicos españoles del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia y la Fundación IVI, en colaboración con la Universidad Stanford (Estados Unidos) y el Babraham Institute (Reino Unido) vinculado a la maternidad, han liderado un descubrimiento pionero mundial que revoluciona la maternidad. Concretamente, un equipo internacional liderado por la Fundación IVI y el IIS La Fe ha conseguido reproducir en el laboratorio la implantación del embrión humano durante los primeros días de desarrollo, un proceso tan complejo como determinante para el éxito de un embarazo. Además, el equipo que ha hecho el descubrimiento ya trabaja en nuevas aplicaciones del modelo, desde el análisis de factores moleculares implicados en la implantación hasta posibles intervenciones que aumenten las tasas de embarazo en pacientes con dificultades reproductivas.

El descubrimiento tiene lugar en un contexto en el que cada vez más mujeres retrasan la maternidad, una decisión que aumenta los problemas reproductivos. Este avance científico pone el foco en los primeros días después de la fecundación, una de las etapas más desconocidas y decisivas del embarazo. El objetivo es comprender por qué hay implantaciones que fallan, una de las causas principales por las que muchas mujeres no consiguen quedarse embarazadas. Este avance conseguido por investigadores españoles abre la puerta a una medicina aún más personalizada, capaz de adaptarse a cada paciente y ofrecer respuestas más claras y humanas a unos problemas reproductivos cada vez más frecuentes.

La relevancia del hallazgo ha hecho que el estudio —titulado Modelling human embryo implantation in vitro—, liderado por los doctores Francisco Domínguez, investigador de la Fundación IVI, y Matteo Molè, investigador de la Universidad Stanford (California), haya sido aceptado para su publicación en Cell, una de las revistas científicas de mayor impacto. La publicación en esta cabecera, reconocida por su rigor y su exigente proceso de revisión, subraya la trascendencia del trabajo y el potencial para transformar la investigación en reproducción humana.

Francisco Domínguez, investigador de la Fundación IVI / YouTube

«Podemos estudiar el desarrollo del embrión por primera vez»

El modelo desarrollado recrea un endometrio humano tridimensional a partir de células primarias. Con él, los investigadores han conseguido observar en detalle la implantación embrionaria hasta el día 14, un hito nunca logrado fuera del cuerpo humano. «Por primera vez podemos estudiar el desarrollo completo del embrión humano hasta el día 14 utilizando un modelo que replica de forma casi perfecta el ambiente del útero», explica el doctor Domínguez, autor principal del estudio. «Que este trabajo se publique en Cell refuerza la importancia de este avance para la comunidad científica internacional».

Impulso a la medicina reproductiva y a la investigación básica

El nuevo modelo supone un salto adelante tanto para la ciencia básica como para la práctica clínica. La implantación embrionaria es uno de los puntos más críticos –y a la vez menos conocidos– del embarazo y de los tratamientos de reproducción asistida. «Este sistema nos permitirá estudiar por qué se producen implantaciones fallidas en pacientes concretas y diseñar estrategias más personalizadas», señala Francisco Domínguez.

«Incluso podemos recrear el endometrio de cada paciente con sus propias células, lo que abre la puerta a una medicina reproductiva más precisa y adaptada a cada caso». El sistema desarrollado ha sido optimizado para que pueda ser utilizado de forma reproducible por laboratorios de todo el mundo, lo que facilitará nuevas líneas de investigación sobre los primeros días de embarazo. «Comprender qué ocurre en estas primeras fases es clave para ayudar a quienes buscan un embarazo y para avanzar en el conocimiento del mismo inicio de la vida humana», concluye el Dr. Domínguez.