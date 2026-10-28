El Departament de Salut no se sent interpel·lat per la vaga de metges, que té l’origen, diu, en una altra mobilització d’àmbit estatal. Una veritat a mitges. Els facultatius van començar les protestes contra el Ministeri de Sanitat per un projecte llei que no millorava prou les seves condicions. Però els metges catalans, liderats pel sindicat Metges de Catalunya, recorden que les competències estan transferides i que la conselleria podria fixar un acord paral·lel. El sindicat apunta que l’estatut que es dibuixa a Madrid és només un marc de mínims que les comunitats, si volen, poden rebaixar. La vaga és contra Salut.
El projecte que la ministra Mónica García tenia sobre la taula ha caigut a l’espera que hi a l’espera que hi hagi un nou govern a la Moncloa. Però Metges de Catalunya n’ha mantingut la seva, en la línia també d’altres sindicats autonòmics. En un comunicat, però, Salut insisteix que l’origen de la convocatòria de vaga que comença aquest dijous “té l’origen en una mobilització d’àmbit estatal” i que “no respon a cap decisió recent del Govern ni a una retallada de drets o a un empitjorament de les condicions laborals dels professionals de Catalunya”.
No és el primer cop que el departament es desmarca que les reivindicacions dels metges catalans, que setmanes enrere van denunciar que Salut no va assistir a la sessió de mediació que hi havia al Departament de Treball abans de la vaga. Es tracta d’un tràmit i l’executiu tampoc havia assistit en altres ocasions, però aquest cop ha explicat per què: moltes de les reclamacions no són competència seva, defensa. El sindicat Metges de Catalunya ho nega i deixa anar que potser és una qüestió d'”incompetència”.
Salut s’emmarca alhora en què Metges de Catalunya, que convoca la vaga, va aprovar el III Acord de l’Institut Català de la Salut, vigent fins al 2027. El sindicat també forma part de la comissió que negocia el nou conveni. Arguments vàlids per Salut per no seure a negociar paral·lelament amb els metges. “No es pot obrir una negociació laboral paral·lela a una vaga mentre hi ha un conveni en negociació”, apunta en un comunicat del departament liderat per Olga Pané.
Què reivindiquen els metges?
El sistema sanitari no ha crescut al mateix ritme que la població, un aspecte que resumeix part del malestar dels metges. En aquest sentit, el sindicat Metges de Catalunya insisteix que la vaga “no només” va de salaris i remarca que el pal de paller són altres mancances, com la pressió assistencial i les guàrdies de 24 hores. El sistema actual agrupa, en molts dels casos, la jornada ordinària (de 8h a 15h) amb una guàrdia durant la nit. El conveni marc que ha quedat en no res obria la porta a reduir-les, però sempre que les condicions sanitàries no requerissin el contrari. En aquest sentit, els metges demanen negociar a banda perquè els altres col·lectius no influeixin en les seves condicions.
D’altra banda, els sindicats asseguren que hi ha tot un seguit de decisions que ja no es prenen per decisions clíniques, com la configuració de l’agenda de visites dels metges. Un professional de l’atenció primària, per exemple, no pot dedicar una hora a un pacient, diuen els sindicats. D’altra banda, el sistema públic pateix una fuga de metges locals cap al sector privat o cap a altres països amb millors condicions laborals.
Els metges han començat aquest dimecres una vaga indefinida amb una manifestació que recorre un tram de la Diagonal, fins a la Gran Via de Carles III, i continuarà per la Travessera de les Corts fins a arribar al Recinte de la Maternitat, on es troba la seu del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. “Tenim un tauler de joc amb unes regles, però si dos participants volem acordar-ne unes altres podem fer-ho”, ha sentenciat aquests dies el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, resumint el sentit de la protesta.