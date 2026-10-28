El Departamento de Salud no se siente interpelado por la huelga de médicos, que tiene su origen, dice, en otra movilización de ámbito estatal. Una verdad a medias. Los facultativos comenzaron las protestas contra el Ministerio de Sanidad por un proyecto de ley que no mejoraba suficientemente sus condiciones. Pero los médicos catalanes, liderados por el sindicato Metges de Catalunya, recuerdan que las competencias están transferidas y que la consejería podría fijar un acuerdo paralelo. El sindicato apunta que el estatuto que se dibuja en Madrid es solo un marco mínimo que las comunidades, si quieren, pueden rebajar. La huelga es contra Salud.

El proyecto que la ministra Mónica García tenía sobre la mesa ha caído a la espera de que haya un nuevo gobierno en la Moncloa. Pero Metges de Catalunya ha mantenido su postura, en la línea también de otros sindicatos autonómicos. En un comunicado, sin embargo, Salud insiste en que el origen de la convocatoria de huelga que comienza este jueves «tiene su origen en una movilización de ámbito estatal» y que «no responde a ninguna decisión reciente del Gobierno ni a un recorte de derechos o a un empeoramiento de las condiciones laborales de los profesionales de Cataluña».

No es la primera vez que el departamento se desmarca de las reivindicaciones de los médicos catalanes, que semanas atrás denunciaron que Salud no asistió a la sesión de mediación que había en el Departamento de Trabajo antes de la huelga. Se trata de un trámite y el ejecutivo tampoco había asistido en otras ocasiones, pero esta vez ha explicado por qué: muchas de las reclamaciones no son de su competencia, defiende. El sindicato Metges de Catalunya lo niega y sugiere que quizá es una cuestión de «incompetencia».

Xavier Lleonart, secretario general del sindicato Metges de Catalunya. Barcelona 11.02.2026 | Mireia Comas

Salud se enmarca también en que Metges de Catalunya, que convoca la huelga, aprobó el III Acuerdo del Instituto Catalán de la Salud, vigente hasta 2027. El sindicato también forma parte de la comisión que negocia el nuevo convenio. Argumentos válidos para Salud para no sentarse a negociar paralelamente con los médicos. «No se puede abrir una negociación laboral paralela a una huelga mientras hay un convenio en negociación», apunta en un comunicado del departamento liderado por Olga Pané.

¿Qué reivindican los médicos?

El sistema sanitario no ha crecido al mismo ritmo que la población, un aspecto que resume parte del malestar de los médicos. En este sentido, el sindicato Metges de Catalunya insiste en que la huelga “no solo” trata de salarios y destaca que el núcleo del problema son otras carencias, como la presión asistencial y las guardias de 24 horas. El sistema actual agrupa, en muchos casos, la jornada ordinaria (de 8h a 15h) con una guardia durante la noche. El convenio marco que ha quedado en nada abría la puerta a reducirlas, pero siempre que las condiciones sanitarias no requirieran lo contrario. En este sentido, los médicos piden negociar aparte para que los otros colectivos no influyan en sus condiciones.

Por otro lado, los sindicatos aseguran que hay toda una serie de decisiones que ya no se toman por decisiones clínicas, como la configuración de la agenda de visitas de los médicos. Un profesional de la atención primaria, por ejemplo, no puede dedicar una hora a un paciente, dicen los sindicatos. Por otro lado, el sistema público sufre una fuga de médicos locales hacia el sector privado o hacia otros países con mejores condiciones laborales.

Los médicos han comenzado este miércoles una huelga indefinida con una manifestación que recorre un tramo de la Diagonal, hasta la Gran Vía de Carles III, y continuará por la Travessera de les Corts hasta llegar al Recinto de la Maternidad, donde se encuentra la sede del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya. “Tenemos un tablero de juego con unas reglas, pero si dos participantes queremos acordar otras podemos hacerlo”, ha sentenciado estos días el secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, resumiendo el sentido de la protesta.