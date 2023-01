La Generalitat ha tancat deu residències des del principi de la pandèmia

El Departament de Drets Socials de la Generalitat ha sancionat amb el tancament un total de deu residències geriàtriques des del gener de l’any 2020 fins al 24 d’octubre del 2022, el període iniciat quan va esclatar la pandèmia de la Covid. Les clausures, per infraccions molt greus, s’han produït després d’expedients oberts per males pràctiques com ara immobilitzar o restringir els moviments dels residents mecànicament o amb medicaments psicotròpics, per manca d’higiene, per vulneració dels drets dels usuaris a rebre una atenció necessària i per servir aliments en mal estat o en una quantitat insuficient. Les dades consten en un informe signat pel conseller del ram, Carles Campuzano, presentat al Parlament el passat 17 de novembre i al qual ha tingut accés El Món.

En aquest informe, també s’indica que durant l’any 2020 es van fer un total de 973 actuacions inspectores en residències i que, a partir del mes d’abril, van ser realitzades pel Departament de Salut, arran de la crisi sanitària als geriàtrics durant la fase més dura de la pandèmia de la Covid. Durant l’any 2021, se’n van inspeccionar un total de 1.599 i, en el període de l’1 de gener al 24 d’octubre de 2022, s’han computat un total de 1.457 actuacions inspectores en residències geriàtriques. De fet, aquest balanç respon a tota l’activitat inspectora durant la pandèmia de la Covid 19. Un episodi que va posar les residències al centre de la polèmica i del neguit social.

Carles Campuzano, Conseller de Drets Socials. Sessió de control al Govern al Parlament 14/12/22 / Mireia Comas

112 expedients sancionadors en residències

En total, els expedients sancionadors, que ja són ferms, han estat 112 en aquest període. La majoria han acabat amb una multa econòmica (96), deu amb el tancament i sis amb suspensió de la prestació dels serveis. Moltes d’aquestes sancions comporten la prohibició de finançament públic per a períodes de fins a cinc anys. El mateix document insisteix que les sancions que s’informen ja són fermes. Per tant, no s’hi sumen les que han estat revocades o anul·lades administrativament o judicialment, ni tampoc les que són objecte de recursos administratius o judicials no resolts i per tant susceptibles de revocació. Ara bé, amb les dades dels expedients contingudes en l’informe només es pot saber el nombre i el motiu de la sanció però no quina residència, per una interpretació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de la legislació sobre protecció de dades. En canvi, sí que s’hi referencien tots els establiments inspeccionats per municipi.

Les multes econòmiques, principalment, són per infraccions de l’article 97 de la llei 12/2007 d’11 d’octubre de serveis socials. En concret, no mantenir l’establiment en condicions d’higiene, no tenir programes individualitzats d’atenció i d’activitats, no tenir cura dels estris personals, incomplir la normativa reguladora de l’accés als serveis, no disposar de la programació de dietes supervisada, no fer cas del règim de preus o de les citacions i requeriments de l’administració i no informar els usuaris sobre la seva salut o sobre aspectes assistencials.

Manel Balcells, Conseller de Salut. Sessió de control al Govern al Parlament 14/12/22 / Mireia Comas

Les causes dels tancaments

La desena de clausures per ordre del Govern es basen sobretot en incompliments agreujats de l’article 98 de la mateixa llei de serveis socials. Així, entre les conductes sancionades amb el tancament s’hi troben “tractar els usuaris sense consideració o el respecte degut a la seva dignitat, intimitat, o situació física i psíquica d’una persona o d’una manera discriminatòria”. També inclouen sancions per incomplir la normativa de qualificació tècnica del personal o bé per no garantir l’atenció directa continuada. En aquest sentit, també s’addueixen manca d’higiene o la mala administració de medicaments en algunes ordres de tancament.

Els cas de la residència que feia veure que no n’era

També ressalten altres conductes que han estat castigades amb el tancament com ara deixar l’establiment sense servei o sense personal. Per altra banda, l’informe remarca sancions per immobilitzar o restringir la capacitat física o intel·lectual dels usuaris, per mitjans mecànics o amb fàrmacs i sense cap prescripció mèdica. En aquest paquet també hi ha clausures per servir poca quantitat d’aliment o sense condicions higièniques, nutritives i de valor calòric. De fet, en algun cas apliquen l’agreujant de fer-ho en menjars triturats.

En alguns d’aquests expedients també s’aplica la sanció per “obstaculitzar l’acció inspectora” impedint l’accés a l’establiment, a algunes dependències o a documents. Fins i tot hi ha un cas, amb el número 18/2022, en què es decideix clausurar el centre perquè ocultaven la naturalesa veritable del servei que es prestava –residència de gent gran– per evitar complir la normativa. En aquest cas, el tancament va ser immediat.