El Govern ha informat que durant l’any 2025 s’han comptabilitzat 53 casos de rosegadors en equipaments sanitaris de Catalunya. Aquesta informació l’ha ofert la consellera de Salut, Olga Pané, en una resposta per escrit al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) per informar sobre la presència de rosegadors al Centre d’Atenció Primària (CAP) La Selva, de Santa Coloma de Farners, a finals del passat mes de setembre. A pregunta d’ERC, la consellera diu que la presència d’aquests animals o les plagues d’insectes en aquests edificis és determinada per factors diversos com, per exemple, l’existència de residus i matèria orgànica per alimentar-se, la presència d’aigua i humitat, o la possibilitat de trobar-hi espais de refugi i cria.
Pané detalla que el CAP La Selva de Santa Coloma de Farners, com la resta els dispositius de l’Institut Català de la Salut (ICS), segueix l’estratègia de control integrat de plagues (CIP) per evitar la presència d’insectes i altres espècies colonitzadores mitjançant un sistema de revisions periòdiques. En cas de detectar-les, s’avisa immediatament a l’empresa de plagues perquè en faci un diagnòstic i hi apliqui el tractament necessari sempre prioritzant mètodes físics i/o mecànics abans que l’aplicació de biocides, que es fa servir en “casos excepcionals”. Amb tot, admet que alguns d’aquests tractaments “poden demorar hores o dies la seva efectivitat”, per la qual cosa s’associen a mesures complementàries de caràcter físic o estructural.
Rates a la cuina del CAP La Selva
En la resposta, la consellera de Salut fa un minut i resultat de la seqüència d’actuacions dutes a terme al CAP La Selva durant el mes de setembre després que l’Equip d’Atenció Primària comuniqués el 16 d’aquell mes la presència de rates “a la cuina del centre“. Un dia més tard, el 17, l’empresa de control va inspeccionar el centre sanitari, hi va instal·lar trampes adhesives, i va donar l’ordre de tancar la finestra de la cuina i instruccions al personal per fer-ne seguiment. Les trampes van permetre capturar tres exemplars l’endemà i un dia més tard se’n van col·locar de noves i es va mantenir l’ordre de tancar la finestra.
Quan l’episodi semblava resolt, el dia 26 es van localitzar excrements en una sala d’espera, i aleshores el servei de plagues programa va programar l’aplicació de biocides per al 29 de setembre, i va recomanar, entre altres coses, potenciar la higiene dels espais. A més, es va contactar amb l’Ajuntament per reforçar la neteja viària al voltant del CAP. Un cop es va aplicar el tractament i es va traslladar la necessitat de segellar i restaurar algunes reixes de ventilació, l’empresa de plagues ha supervisat periòdicament l’estat del centre i tant el servei de prevenció com el servei d’infraestructures mantenen contacte directe amb l’equip directiu del CAP. Aquest, però, no és l’únic cas registrat de rosegadors en centres sanitaris durant el 2025, i la consellera concreta que se n’han registrat 53 en total.
Tots els caso de rosegadors en equipaments sanitaris
Regió Sanitària Barcelona Ciutat:
- CAP Barceloneta
- CAP Roger de Flor
Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord:
- CAP Apenins-Montigalà de Badalona
- CAP Montgat
- CAP Oest de Terrassa
- CAP Sant Cugat del Vallès
Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Sud:
- CAP Dr. Martí Julià de Cornellà de Llobregat
- CAP Bòbila-Can Vidalet i CAP Pubilla Cases d’Esplugues de Llobregat
- CAP Bartomeu Fabrés Anglada de Gavà
- CAP Amadeu Torner de l’Hospitalet
- CAP Florida Nord de l’Hospitalet
- CAP Florida Sud de l’Hospitalet
- CAP Ronda de la Torrassa de l’Hospitalet
- CUAP Pura Fernández de l’Hospitalet
- CAP La Granja de Molins de Rei
- CAP Pallejà
- CAP Sant Andreu de la Barca
- CUAP La Solana de Sant Andreu de la Barca
- CAP Montclar de Sant Boi de Llobregat
- CAP Sant Esteve Sesrovires
- CAP El Pla de Sant Feliu de Llobregat
- CAP Les Planes de Sant Joan Despí
- CAP Verdaguer de Sant Joan Despí
- CAP Sant Just Desvern
- CAP Vila Vella de Sant Vicenç dels Horts
- CAP Santa Coloma de Cervelló
- CAP Viladecans 1
- CAP Viladecans 2
- CAP Viladecans 3
Regió Sanitària Catalunya Central: 22
- CAP Artés
- CAP Bases de Manresa (espais exteriors)
- CAP Roda de Ter (jardí)
- CAP Sagrada Família de Manresa
- CAP Sallent
- CAP Sant Vicenç de Castellet
- CAP Santa Eugènia de Berga
- Consultori local Taradell
Regió Sanitària Girona:
- CAP La Selva
- CAP Blanes 2
- CAP Dr. Josep Alsina i Bofill de Palafrugell
- Clínica Salus Infirmorum de Banyoles
- Clínica Girona (planta baixa)
- Hospital de Figueres i Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta (planta -2)
Regió Sanitària Lleida:
- CAP Almacelles de Lleida
- CAP Balàfia de Lleida
- CAP Pardinyes de Lleida
- CAP Secà Sant de Pere de Lleida
- CAP Balaguer
- CAP Mollerussa
- CAP Ponts
- CAP Tàrrega
Regió Sanitària Tarragona:
- CAP Sant Pere
Regió Sanitària Terres de l’Ebre:
- CAP Roquete