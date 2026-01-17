El Gobierno ha informado que durante el año 2025 se han contabilizado 53 casos de roedores en equipamientos sanitarios de Cataluña. Esta información la ha ofrecido la consejera de Salud, Olga Pané, en una respuesta por escrito al Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC) para informar sobre la presencia de roedores en el Centro de Atención Primaria (CAP) La Selva, de Santa Coloma de Farners, a finales del pasado mes de septiembre. A pregunta de ERC, la consejera dice que la presencia de estos animales o las plagas de insectos en estos edificios es determinada por diversos factores como, por ejemplo, la existencia de residuos y materia orgánica para alimentarse, la presencia de agua y humedad, o la posibilidad de encontrar espacios de refugio y cría.

Pané detalla que el CAP La Selva de Santa Coloma de Farners, como el resto de los dispositivos del Instituto Catalán de la Salud (ICS), sigue la estrategia de control integrado de plagas (CIP) para evitar la presencia de insectos y otras especies colonizadoras mediante un sistema de revisiones periódicas. En caso de detectarlas, se avisa inmediatamente a la empresa de plagas para que realice un diagnóstico y aplique el tratamiento necesario, siempre priorizando métodos físicos y/o mecánicos antes que la aplicación de biocidas, que se utiliza en «casos excepcionales». Sin embargo, admite que algunos de estos tratamientos «pueden demorar horas o días su efectividad», por lo cual se asocian a medidas complementarias de carácter físico o estructural.

Ratas en la cocina del CAP La Selva

En la respuesta, la consejera de Salud hace un resumen de la secuencia de actuaciones llevadas a cabo en el CAP La Selva durante el mes de septiembre después de que el Equipo de Atención Primaria comunicara el 16 de ese mes la presencia de ratas «en la cocina del centro». Un día más tarde, el 17, la empresa de control inspeccionó el centro sanitario, instaló trampas adhesivas, y dio la orden de cerrar la ventana de la cocina y dio instrucciones al personal para hacer seguimiento. Las trampas permitieron capturar tres ejemplares al día siguiente y un día más tarde se colocaron nuevas y se mantuvo la orden de cerrar la ventana.

Imagen de la consejera de Salud, Olga Pané, durante el último pleno en el Parlamento de Cataluña / David Zorrakino (Europa Press)

Cuando el episodio parecía resuelto, el día 26 se localizaron excrementos en una sala de espera, y entonces el servicio de plagas programó la aplicación de biocidas para el 29 de septiembre, y recomendó, entre otras cosas, potenciar la higiene de los espacios. Además, se contactó con el Ayuntamiento para reforzar la limpieza viaria alrededor del CAP. Una vez se aplicó el tratamiento y se trasladó la necesidad de sellar y restaurar algunas rejillas de ventilación, la empresa de plagas ha supervisado periódicamente el estado del centro y tanto el servicio de prevención como el servicio de infraestructuras mantienen contacto directo con el equipo directivo del CAP. Este, no obstante, no es el único caso registrado de roedores en centros sanitarios durante el 2025, y la consejera concreta que se han registrado 53 en total.

Todos los casos de roedores en equipamientos sanitarios

Región Sanitaria Barcelona Ciudad:

CAP Barceloneta

CAP Roger de Flor

Región Sanitaria Barcelona Metropolitana Norte:

CAP Apenins-Montigalà de Badalona

CAP Montgat

CAP Oeste de Terrassa

CAP Sant Cugat del Vallès

Región Sanitaria Barcelona Metropolitana Sur:

CAP Dr. Martí Julià de Cornellà de Llobregat

CAP Bòbila-Can Vidalet y CAP Pubilla Cases de Esplugues de Llobregat

CAP Bartomeu Fabrés Anglada de Gavà

CAP Amadeu Torner de l’Hospitalet

CAP Florida Norte de l’Hospitalet

CAP Florida Sur de l’Hospitalet

CAP Ronda de la Torrassa de l’Hospitalet

CUAP Pura Fernández de l’Hospitalet

CAP La Granja de Molins de Rei

CAP Pallejà

CAP Sant Andreu de la Barca

CUAP La Solana de Sant Andreu de la Barca

CAP Montclar de Sant Boi de Llobregat

CAP Sant Esteve Sesrovires

CAP El Pla de Sant Feliu de Llobregat

CAP Les Planes de Sant Joan Despí

CAP Verdaguer de Sant Joan Despí

CAP Sant Just Desvern

CAP Vila Vella de Sant Vicenç dels Horts

CAP Santa Coloma de Cervelló

CAP Viladecans 1

CAP Viladecans 2

CAP Viladecans 3

Región Sanitaria Cataluña Central: 22

CAP Artés

CAP Bases de Manresa (espacios exteriores)

CAP Roda de Ter (jardín)

CAP Sagrada Familia de Manresa

CAP Sallent

CAP Sant Vicenç de Castellet

CAP Santa Eugènia de Berga

Consultorio local Taradell

Región Sanitaria Girona:

CAP La Selva

CAP Blanes 2

CAP Dr. Josep Alsina i Bofill de Palafrugell

Clínica Salus Infirmorum de Banyoles

Clínica Girona (planta baja)

Hospital de Figueres y Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta (planta -2)

Región Sanitaria Lleida:

CAP Almacelles de Lleida

CAP Balàfia de Lleida

CAP Pardinyes de Lleida

CAP Secà Sant de Pere de Lleida

CAP Balaguer

CAP Mollerussa

CAP Ponts

CAP Tàrrega

Región Sanitaria Tarragona:

CAP Sant Pere

Región Sanitaria Tierras del Ebro: