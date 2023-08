Aquest és el descobriment que frena l’expansió del VIH

Aquest dimecres han identificat una nova variant genètica que està directament associada amb la progressió lenta del VIH, és a dir, que contribueix a frenar que la SIDA s’expandeixi pel cos de l’infectat. Així ho assegura un estudi que ha realitzat de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa i l’Hospital Clínic Barcelona-IDIBAPS que ha fet públic la revista ‘Nature‘. Els investigadors han estudiat un total de 3.879 persones que, en el moment de participar en l’estudi, convivien amb el VIH i encara no havien iniciat un tractament antiretroviral. Ha estat durant aquest procés que han acabat localitzant una variació genètica que s’associa a una càrrega viral més baixa i, en conseqüència, una progressió més lenta de la infecció.

Però, quina és aquesta variant genètica? En termes científics, el canvi descobert es troba pròxim al gen CHD1L situat al cromosoma 1 i semblaria afectar unes cèl·lules que tenen un rol essencial en el sistema immunitari. Ara bé, aquest gen es troba en totes aquelles persones que han participat en l’estudi i tenen antecedents africans, una particularitat que no s’havia tingut en compte fins ara, ja que la majoria d’estudis precedents s’havien realitzat amb persones caucàsiques. És per això que la variant genètica no s’havia localitzat fins ara. Així doncs, en resum, aquest gen que contribueix en frenar l’expansió del VIH es troba generalment en persones amb arrels africanes.

Els dos investigadors que han descobert una nova variant genètica / EP

Segons apunta Javier Martínez-Picado, investigador ICREA a IrsiCaixa i un dels autors de l’article, aquesta mutació genètica fa que les persones que la tinguin presentin uns nivells de càrrega viral més baixa que la resta de la població: “Això ha estat la troballa més important de l’estudi”, afirma.

Noves dianes terapèutiques

Aquest descobriment obre la porta a noves dianes terapèutiques, ja que un cop entès el rol d’aquesta variació genètica es podrien desenvolupar nous tractaments per controlar el VIH: “Poder oferir una informació mèdica i genètica acurada per persones que poden conviure amb el VIH d’origen africà és un pas molt important”, conclou l’investigador.