Alerta sanitària per un salmó fumat amb listèria venut a Catalunya

Un lot de salmó fumat de la marca Joalpesca conté listèria. Així ho ha comunicat l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) aquest dissabte, quan ha activat una alerta alimentària per la presència d’aquest bacteri. El producte s’ha distribuït a Catalunya, Madrid, Castella-la-Manxa, Castella i Lleó i Múrcia, tot i que també podria haver arribat a altres zones de l’estat espanyol. El protocol contra aquest bacteri ja s’ha activat i l’AESAN demana que no es consumeixi. El lot de salmó fumat contaminat pel bacteri de la listèria és el E675C1528 3, amb codi de barres 2249134 011409 i data de caducitat del pròxim 14 d’agost del 2023, segons ha concretat l’AESAN en el comunicat.

Les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes ja han rebut l’avís d’aquest bacteri al lot de salmó fumat. S’ha fet a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (Sciri) per tal que les comunitats autònomes verifiquin la retirada dels productes afectats dels canals de distribució. A més, com a mesura de precaució extra, l’agència ha instat tothom qui tinguin aquest producte a casa a abstenir-se de consumir-lo i retornar-lo al supermercat.

Una altra alerta sanitària obliga a retirar un lot de Milka

Aquest mateix divendres un lot de Milka ha hagut de ser retirat del mercat per la presència d’ingredients no etiquetats en castellà en algunes unitats de xocolata Milka 250G Mmmax Luflée Caramel, unes rajoles de xocolata amb llet farcides de caramel. Això és molt perillós per a les persones al·lèrgiques, motiu pel qual l’AESAN ha demanat la retirada del lot afectat. El problema és que l’empresa no ha traduït la totalitat dels ingredients al castellà, tot i que sí que estaven presents en altres idiomes. El lot malmès porta un embolcall corresponent als mercats d’Hongria, República Txeca, Eslovàquia, Alemanya i Àustria, en lloc del corresponent al mercat espanyol, segons ha detallat l’empresa.