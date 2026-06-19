Rafael Hidalgo, entrenador personal: «Caminar 30 minuts al dia millora la salut cardiovascular en persones de més de 70 anys»

Arribar als 70 anys no significa, ni de bon tros, començar a mirar la vida des de la finestra. De fet, els experts en entrenament personal ho tenen molt clar: la dècada dels setanta pot ser el punt de partida per a una salut de ferro si saps exactament quins botons prémer.
Oblida les sessions extenuants al gimnàs que et deixen sense aire i amb dolors articulars la resta de la setmana. La veritable revolució per al teu cos no està en la intensitat, sinó en la constància estratègica.
La fórmula màgica de Rafael Hidalgo
L’entrenador personal Rafael Hidalgo ha destapat la clau que molts ignoren en arribar a la maduresa. No parlem d’aixecar pesos fins al límit ni de córrer maratons pel parc. El seu mètode es redueix a una xifra molt concreta que està a l’abast de qualsevol persona, sense importar la seva condició física actual.
La proposta és senzilla: caminar durant uns 20 a 30 minuts, almenys 5 dies a la setmana. Sí, això és tot. No hi ha subscripcions de luxe ni equips complexos. Només necessites un parell de vambes còmodes i la ferma intenció de prioritzar el teu propi benestar per sobre de qualsevol altra obligació.
Si sents que 30 minuts és massa per començar, divideix la rutina en dos blocs de 15 minuts. L’efecte acumulatiu en el teu sistema cardiovascular segueix sent el mateix i el teu cos t’ho agrairà.
Per què aquest hàbit canvia les regles del joc?
A partir dels 70 anys, el pitjor enemic de la nostra autonomia és la pèrdua de mobilitat i la rigidesa articular. Quan incorpores aquesta rutina de caminada constant, estàs enviant un senyal directe al teu cor i als teus músculs: el missatge que encara hi ha molt terreny per recórrer.
A nivell cardiovascular, l’impacte és immediat. Caminar a pas lleuger —aquest que et permet parlar però que eleva lleugerament les teves pulsacions— millora la circulació sanguínia, regula la tensió arterial i manté les artèries molt més elàstiques. És, en essència, una assegurança de vida que es paga amb temps, no amb diners.
Més enllà del cor: un benestar general
No podem oblidar el component mental. El benestar general d’una persona de 70 anys depèn estretament del seu nivell de dopamina i de la qualitat del seu descans. Sortir a caminar, especialment si és en contacte amb la llum natural, regula els teus cicles circadians i millora l’estat d’ànim d’una forma que cap pastilla pot replicar.
A més, l’impacte en la mobilitat funcional és dràstic. En caminar, enforteixes de forma natural el tren inferior, activant els glutis i estabilitzant el maluc. Això és el que, a llarg termini, evita caigudes perilloses i manté aquesta independència que tots valorem tant.
L’advertiment que no has d’ignorar
L’error més greu que cometen molts és esperar a sentir-se “més grans” per començar. La prevenció no és una opció, és una necessitat absoluta. Si avui tens mobilitat, avui és el dia perfecte per establir aquest compromís dels 30 minuts.
La clau no és el rècord de distància, sinó mantenir la freqüència durant aquests 5 dies a la setmana. L’acumulació de petits esforços és el que realment construeix un cos capaç de continuar explorant el món amb energia, sense importar el que digui el calendari.
De veritat et negaràs mitja hora de vida al dia quan tens la clau per sentir-te molt millor? De vegades, el canvi més gran que podem fer comença per un sol pas, i un altre, i un altre més.