Rafael Hidalgo, entrenador personal: «Caminar 30 minutos al día mejora la salud cardiovascular en personas de más de 70 años»

Llegar a los 70 años no significa, ni mucho menos, comenzar a mirar la vida desde la ventana. De hecho, los expertos en entrenamiento personal lo tienen muy claro: la década de los setenta puede ser el punto de partida para una salud de hierro si sabes exactamente qué botones presionar.

Olvida las sesiones extenuantes en el gimnasio que te dejan sin aliento y con dolores articulares el resto de la semana. La verdadera revolución para tu cuerpo no está en la intensidad, sino en la constancia estratégica.

La fórmula mágica de Rafael Hidalgo

El entrenador personal Rafael Hidalgo ha destapado la clave que muchos ignoran al llegar a la madurez. No hablamos de levantar pesas hasta el límite ni de correr maratones por el parque. Su método se reduce a una cifra muy concreta que está al alcance de cualquier persona, sin importar su condición física actual.

La propuesta es sencilla: caminar durante unos 20 a 30 minutos, al menos 5 días a la semana. Sí, eso es todo. No hay suscripciones de lujo ni equipos complejos. Solo necesitas un par de zapatillas cómodas y la firme intención de priorizar tu propio bienestar por encima de cualquier otra obligación.

Si sientes que 30 minutos es demasiado para empezar, divide la rutina en dos bloques de 15 minutos. El efecto acumulativo en tu sistema cardiovascular sigue siendo el mismo y tu cuerpo te lo agradecerá.

¿Por qué este hábito cambia las reglas del juego?

A partir de los 70 años, el peor enemigo de nuestra autonomía es la pérdida de movilidad y la rigidez articular. Cuando incorporas esta rutina de caminata constante, estás enviando una señal directa a tu corazón y a tus músculos: el mensaje de que aún hay mucho terreno por recorrer.

A nivel cardiovascular, el impacto es inmediato. Caminar a paso ligero —ese que te permite hablar pero que eleva ligeramente tus pulsaciones— mejora la circulación sanguínea, regula la tensión arterial y mantiene las arterias mucho más elásticas. Es, en esencia, un seguro de vida que se paga con tiempo, no con dinero.

Más allá del corazón: un bienestar general

No podemos olvidar el componente mental. El bienestar general de una persona de 70 años depende estrechamente de su nivel de dopamina y de la calidad de su descanso. Salir a caminar, especialmente si es en contacto con la luz natural, regula tus ciclos circadianos y mejora el estado de ánimo de una forma que ninguna pastilla puede replicar.

Además, el impacto en la movilidad funcional es drástico. Al caminar, fortaleces de forma natural el tren inferior, activando los glúteos y estabilizando la cadera. Esto es lo que, a largo plazo, evita caídas peligrosas y mantiene esa independencia que todos valoramos tanto.

La advertencia que no debes ignorar

El error más grave que cometen muchos es esperar a sentirse «más mayores» para comenzar. La prevención no es una opción, es una necesidad absoluta. Si hoy tienes movilidad, hoy es el día perfecto para establecer este compromiso de los 30 minutos.

La clave no es el récord de distancia, sino mantener la frecuencia durante esos 5 días a la semana. La acumulación de pequeños esfuerzos es lo que realmente construye un cuerpo capaz de continuar explorando el mundo con energía, sin importar lo que diga el calendario.

¿De verdad te negarás media hora de vida al día cuando tienes la clave para sentirte mucho mejor? A veces, el cambio más grande que podemos hacer comienza por un solo paso, y otro, y otro más.