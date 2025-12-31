La plena entrada de la dona al món laboral ara fa més de 40 anys va suposar reptes al conjunt de la societat. Els cossos policials no podien ser menys i també van experimentar aquests reptes. I els Mossos d’Esquadra, cos amb molta història, però més jove com a policia integral moderna, han anat incorporant dones a totes les categories progressivament.
La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra s’ha distingit, en els darrers anys, per un compromís ferm i conscient amb la promoció de polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. L’any 2019 marca un punt d’inflexió i un canvi de paradigma amb la creació d’un servei propi dedicat exclusivament a impulsar les polítiques de gènere dins la Direcció General de la Policia. Aquesta nova estructura té com a missió incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits organitzatius i donar resposta als mandats que estableix la legislació vigent en matèria d’igualtat i diversitat.
Aquest servei és l’Àrea d’Igualtat, Equitat i Diversitat. Disposar d’un servei integrat dins l’estructura policial ha permès implementar les mesures d’igualtat d’una manera més eficaç, eficient, coordinada i professionalitzada, garantint així un avenç real i sostingut en aquesta matèria.
El 21 de gener de 2022, es va signar l’acord d’aprovació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. De fet, l‘any 2022 la proporció de dones als Mossos representava el 21,8% de la plantilla amb un total de 17.864 efectius. Una xifra que contrasta amb la del 2025, on la proporció de dones és superior i se situa en el 24,96% de la plantilla amb fins a 19.527 efectius. Aquest augment també s’ha notat en els càrrecs de responsabilitat dins del cos, ja que el percentatge de dones comandaments va pujant i ha passat del 13% (2022) al 14,47% (2025).
El I Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes de la PG-ME es troba estructurat en 12 àmbits d’actuació, que aborden diferents aspectes organitzatius de manera independent, com són la cultura i gestió organitzativa, les condicions laborals, l’accés, la carrera professional vertical i horitzontal, les retribucions, la conciliació i corresponsabilitat, la comunicació interna i externa inclusiva, la salut laboral, la prevenció de l’assetjament i la formació interna i/o contínua.
Els 6 objectius generals, els 21 objectius específics, els 12 àmbits d’actuació i les 158 actuacions compreses dins del Pla d’Igualtat dels Mossos tenen per objectiu millorar les condicions de treball alhora que garantiran una conciliació de la vida laboral, personal i familiar real, compatible amb les necessitats de servei a la ciutadania i els reptes de seguretat de la societat actual.
Feminitzar els cossos policials, una necessitat en els temps moderns
En l’Estatut aprovat pel Parlament un dels objectius que destaca és el de “garantir el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’accés a l’ocupació, en la formació, en la promoció professional, en les condicions de treball, en la retribució, i també garantir que les dones no siguin discriminades a causa d’embaràs o de maternitat”. I aquest mandat es reflecteix plenament en les polítiques i actuacions de la Direcció General de la Policia, que treballa per eliminar els obstacles basats en el gènere i assegurar un entorn professional just i equitatiu.
Com es feminitzen els Mossos i què implica?
La feminització del cos de Mossos d’Esquadra busca trencar un desequilibri històric en la proporció d’homes i dones dins la policia. Un canvi que no només ha de ser vist des del punt de vista de la quantitat de dones que hi ha al cos, sinó canviar el paradigma de la seguretat i el cos policial com a organització, sense donar l’esquena al 50% de la població.
El procés de feminització que està duent a terme el cos de Mossos i totes les mesures que s’inclouen al Pla contribueixen a eliminar els obstacles basats en el gènere, milloren les condicions de treball de les persones que en formen part i, alhora, busquen garantir la conciliació de la vida laboral, personal i familiar real i compatible amb les necessitats de servei a la ciutadania i els reptes de seguretat de la societat actual.
La feminització de les organitzacions millora la seva competitivitat. Existeixen evidències que els equips formats per homes i dones presenten avantatges i beneficis, com ara: augment de fa que s’afavoreixi la creativitat i la innovació, es millorin els processos de presa de decisions, s’incrementi la flexibilitat cognitiva i conductual de les persones de l’organització, es doni una millor resposta a les necessitats de la societat que es vol protegir. Tot plegat incrementa el rendiment laboral, atrau i reté el talent, reforça la responsabilitat social corporativa, afavoreix nous aprenentatges i la generació d’intel·ligència col·lectiva i organitzacional i millora la imatge de l’organització.
En què consisteix el procés de feminització del cos de Mossos d’Esquadra?
La feminització del cos de Mossos d’Esquadra forma part d’una estratègia global i respon a la necessitat d’incorporar la igualtat de manera estructural en la cultura organitzativa. Això implica no només desenvolupar polítiques que garanteixin les
mateixes oportunitats, sinó també trencar els estereotips encara presents en l’imaginari col·lectiu sobre les organitzacions policials, sovint associades a rols tradicionalment masculinitzats.
El Pla d’Igualtat del cos de Mossos incorpora un conjunt de mesures amb impacte tant a mitjà com a llarg termini, orientades a transformar la cultura organitzativa i a generar un canvi real d’enfocament. Aquest procés de transformació no només afecta la mateixa organització, sinó també la manera com es relacionen i donen servei a la societat. L’objectiu final és crear un entorn que fomenti, de manera natural, que tant dones com homes es puguin identificar amb la professió policial i hi
desenvolupin les seves vocacions.
Aquest marc global d’actuacions contemplades al Pla d’Igualtat és el que dona sentit i estructura al procés de feminització. Aquest procés combina mesures d’impacte immediat – com la reserva de places per a dones en les convocatòries d’accés i promoció o la revisió dels processos selectius per corregir biaixos de gènere – amb accions de transformació a llarg termini. Entre aquestes darreres destaquen la formació en igualtat i perspectiva de gènere, la prevenció de situacions d’assetjament, les campanyes de sensibilització i les polítiques de conciliació, totes elles indispensables per consolidar un entorn professional equitatiu i atractiu per a totes les persones.
En definitiva, el Pla d’Igualtat i les actuacions impulsades busquen culminar la transformació de l’estructura i de la cultura organitzativa, garantint realment el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i avançant cap a un model policial més inclusiu, representatiu i modern.