La plena incorporación de la mujer en el mundo laboral hace más de 40 años supuso retos para el conjunto de la sociedad. Los cuerpos policiales no podían ser menos y también experimentaron estos retos. Los Mossos d’Esquadra, cuerpo con mucha historia, pero más joven como policía integral moderna, han ido incorporando mujeres en todas las categorías progresivamente.

La Policía de la Generalitat – Mossos d’Esquadra se ha distinguido, en los últimos años, por un compromiso firme y consciente con la promoción de políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El año 2019 marca un punto de inflexión y un cambio de paradigma con la creación de un servicio propio dedicado exclusivamente a impulsar las políticas de género dentro de la Dirección General de la Policía. Esta nueva estructura tiene como misión incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos organizativos y dar respuesta a los mandatos que establece la legislación vigente en materia de igualdad y diversidad.

Este servicio es el Área de Igualdad, Equidad y Diversidad. Disponer de un servicio integrado dentro de la estructura policial ha permitido implementar las medidas de igualdad de una manera más eficaz, eficiente, coordinada y profesionalizada, garantizando así un avance real y sostenido en esta materia.

El 21 de enero de 2022, se firmó el acuerdo de aprobación del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Policía de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. De hecho, el año 2022 la proporción de mujeres en los Mossos representaba el 21,8% de la plantilla con un total de 17.864 efectivos. Una cifra que contrasta con la del 2025, donde la proporción de mujeres es superior y se sitúa en el 24,96% de la plantilla con hasta 19.527 efectivos. Este aumento también se ha notado en los cargos de responsabilidad dentro del cuerpo, ya que el porcentaje de mujeres en mandos ha subido del 13% (2022) al 14,47% (2025).

El I Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la PG-ME se encuentra estructurado en 12 ámbitos de actuación, que abordan diferentes aspectos organizativos de manera independiente, como son la cultura y gestión organizativa, las condiciones laborales, el acceso, la carrera profesional vertical y horizontal, las retribuciones, la conciliación y corresponsabilidad, la comunicación interna y externa inclusiva, la salud laboral, la prevención del acoso y la formación interna y/o continua.

Los 6 objetivos generales, los 21 objetivos específicos, los 12 ámbitos de actuación y las 158 actuaciones comprendidas dentro del Plan de Igualdad de los Mossos tienen por objetivo mejorar las condiciones de trabajo al mismo tiempo que garantizarán una conciliación de la vida laboral, personal y familiar real, compatible con las necesidades de servicio a la ciudadanía y los retos de seguridad de la sociedad actual.

Feminizar los cuerpos policiales, una necesidad en los tiempos modernos

En el Estatuto aprobado por el Parlamento uno de los objetivos que destaca es el de «garantizar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, en la formación, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, en la retribución, y también garantizar que las mujeres no sean discriminadas a causa de embarazo o de maternidad». Y este mandato se refleja plenamente en las políticas y actuaciones de la Dirección General de la Policía, que trabaja para eliminar los obstáculos basados en el género y asegurar un entorno profesional justo y equitativo.

¿Cómo se feminiza a los Mossos y qué implica?

La feminización del cuerpo de Mossos d’Esquadra busca romper un desequilibrio histórico en la proporción de hombres y mujeres dentro de la policía. Un cambio que no solo debe ser visto desde el punto de vista de la cantidad de mujeres que hay en el cuerpo, sino cambiar el paradigma de la seguridad y el cuerpo policial como organización, sin dar la espalda al 50% de la población.

El proceso de feminización que está llevando a cabo el cuerpo de Mossos y todas las medidas que se incluyen en el Plan contribuyen a eliminar los obstáculos basados en el género, mejoran las condiciones de trabajo de las personas que forman parte de él y, al mismo tiempo, buscan garantizar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar real y compatible con las necesidades de servicio a la ciudadanía y los retos de seguridad de la sociedad actual.

La feminización de las organizaciones mejora su competitividad. Existen evidencias de que los equipos formados por hombres y mujeres presentan ventajas y beneficios, como por ejemplo: aumento de la creatividad y la innovación, mejora en los procesos de toma de decisiones, incremento de la flexibilidad cognitiva y conductual de las personas de la organización, mejor respuesta a las necesidades de la sociedad que se quiere proteger. Todo ello incrementa el rendimiento laboral, atrae y retiene el talento, refuerza la responsabilidad social corporativa, favorece nuevos aprendizajes y la generación de inteligencia colectiva y organizacional y mejora la imagen de la organización.

¿En qué consiste el proceso de feminización del cuerpo de Mossos d’Esquadra?

La feminización del cuerpo de Mossos d’Esquadra forma parte de una estrategia global y responde a la necesidad de incorporar la igualdad de manera estructural en la cultura organizativa. Esto implica no solo desarrollar políticas que garanticen las

mismas oportunidades, sino también romper los estereotipos aún presentes en el imaginario colectivo sobre las organizaciones policiales, a menudo asociadas a roles tradicionalmente masculinizados.



El Plan de Igualdad del cuerpo de Mossos incorpora un conjunto de medidas con impacto tanto a medio como a largo plazo, orientadas a transformar la cultura organizativa y a generar un cambio real de enfoque. Este proceso de transformación no solo afecta a la propia organización, sino también a la manera cómo se relacionan y prestan servicio a la sociedad. El objetivo final es crear un entorno que fomente, de manera natural, que tanto mujeres como hombres se puedan identificar con la profesión policial y

desarrollen sus vocaciones.

Este marco global de actuaciones contempladas en el Plan de Igualdad es lo que da sentido y estructura al proceso de feminización. Este proceso combina medidas de impacto inmediato – como la reserva de plazas para mujeres en las convocatorias de acceso y promoción o la revisión de los procesos selectivos para corregir sesgos de género – con acciones de transformación a largo plazo. Entre estas últimas destacan la formación en igualdad y perspectiva de género, la prevención de situaciones de acoso, las campañas de sensibilización y las políticas de conciliación, todas ellas indispensables para consolidar un entorno profesional equitativo y atractivo para todas las personas.

En definitiva, el Plan de Igualdad y las actuaciones impulsadas buscan culminar la transformación de la estructura y de la cultura organizativa, garantizando realmente el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y avanzando hacia un modelo policial más inclusivo, representativo y moderno.