Un miler de guàrdies civils han marxat de Catalunya pel Procés, segons un sindicat

Més d’un miler de guàrdies civils han abandonat Catalunya des de l’inici del Procés, segons ha denunciat aquest dimarts l’associació policial Jucil, majoritària a dins del cos i pròxima a Vox. En una roda de premsa al Col·legi de Periodistes, el sindicat ha recriminat al ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, que hagi incomplert la seva promesa de designar Catalunya com una “zona d’especial singularitat” per la situació “hostil” que viuen els agents espanyols desplegats al país.

Jucil és la franquícia del sindicat majoritari a la Policia Nacional Jupol/Jusapol, és una entitat molt pròxima a l’extrema dreta i amb molts contactes amb Vox. L’associació ha estat molt activa en els últims anys contra la Generalitat i l’independentisme. Va ser un dels sindicats que va denunciar l’exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, per la polèmica amb el retard en l’administració de les vacunes contra la Covid a guàrdies civils i policies nacionals que ara investiga un jutjat de Barcelona.

Imatge de recurs d’un cotxe de la Guàrdia Civil / EP

El sindicat denuncia que els agents encara pateixen assetjament

El sindicat denuncia que els agents del cos desplegats a Catalunya encara pateixen “assetjament escolar” i critiquen la Generalitat per no “complir amb la sentència del 25% de castellà”. Jucil també acusa Marlaska de ser còmplice del “desmantellament encobert” de la Guàrdia Civil del cos a Catalunya i ha insistit a reclamar la seva divisió. L’associació fa anys que atia el fantasma de l’1-O per reclamar l’equiparació salarial entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil, que actualment té uns 3.100 agents desplegats a Catalunya.

Fa uns anys ja va denunciar que entre el 15% i el 20% de plantilla de la Guàrdia Civil a Catalunya havia marxat del país cap altres territoris de l’estat espanyol pels problemes de “convivència”, tot i que les seves xifres sempre han estat molt qüestionades. L’any passat el Ministeri de l’Interior va reconèixer que el 2021 la plantilla del cos a Catalunya va passar de 3.508 a 3.188 efectius, una caiguda del 9,2% en menys de dos anys.