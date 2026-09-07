Trenta-tres matrimonis forçats, 4 de consumats. Aquesta és la xifra que els Mossos d’Esquadra han detectat de matrimonis forçats a Catalunya entre el 2021 i el 2025. Així ho explica en una resposta parlamentària, a la que ha tingut accés El Món, la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor. El document, que respon a la petició d’informació de la diputada popular Lorena Roldán, ressalta que els matrimonis forçats constitueixen una “greu vulneració dels drets humans i una expressió extrema de la violència masclista, que atemptat contra el dret fonamental de consentir lliurement el matrimoni”.
Les dades aportades per la consellera diferencien entre matrimonis “consumats” i els “no consumats”. Un detall important, però sense conseqüència jurídica pràctica, perquè l’il·lícit penal es produeix tant si el matrimoni forçat es consuma o finalment, no es duu a terme. Ara bé, la resposta especifica que “tots els casos de matrimonis forçats consumats registrats pels Mossos d’Esquadra es van consumar fora del territori català”.
En tot cas, Menor subratlla que la detecció respon a un treball “preventiu” que implica diversos departaments i “empra diverses estratègies amb diferents agents, serveis i recursos” com ara la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència en casos de menors d’edat o bé la Xarxa de Serveis i Recursos de la Direcció General per a l’erradicació de les violències masclistes. Una prevenció que té present que els matrimonis forçats poden afectar tant a majors com a menors d’edat, tant nens com nenes. Ara bé, l’estadística amb què treballa la Generalitat indica que les “principals víctimes són noies, algunes menors d’edat” i amb conseqüències com ara “violència física, psicològica, sexual i econòmica”.
Les xifres, per tipus, any i comarca
Els casos de matrimonis forçats de menors d’edat registrats pels Mossos en els darrers cinc anys sumen 33 casos. Pel que fa l’any 2021, se’n van detectar 6, cap de consumats i es van centrar al Barcelonès (3), Vallès Oriental (2) i 1 al Segrià. El 2022, van ser 9, dels quals 6 no consumats, dos de consumats i 1 “sense coneixement”, atès que la menor va viatjar al seu país d’origen i no va retornar. Al Tarragonès i al Barcelonès van constatar dos casos, i al Gironès, Vallès Occidental, Baix Empordà i la Selva, un a cada comarca més un al Vallès Oriental que, és precisament, el que no es té coneixement del seu final.
L’any 2023 es van identificar 7 intents de matrimonis forçats de menors, cap de consumat: dos a la Segarra i o un al Vallès Oriental, al Gironès, a la Ribera d’Ebre, al Barcelonès i al Baix Llobregat, un a cada comarca. El 2024, van ser cinc casos, quatre de no consumats i un de consumat: tres al Barcelonès, i un a l’Alt Penedès i al Vallès Oriental, un a cada comarca. El 2025, van ser sis casos. En concret, cinc de no consumats i un de consumat. Dos al Barcelonès i al Vallès Oriental, Bages, Pla d’Urgell i el Maresme, un menor a cada comarca.