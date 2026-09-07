Treinta y tres matrimonios forzados, 4 de consumados. Esta es la cifra que los Mossos d’Esquadra han detectado de matrimonios forzados en Cataluña entre 2021 y 2025. Así lo explica en una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso El Món, la consejera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor. El documento, que responde a la petición de información de la diputada popular Lorena Roldán, resalta que los matrimonios forzados constituyen una «grave vulneración de los derechos humanos y una expresión extrema de la violencia machista, que atenta contra el derecho fundamental de consentir libremente el matrimonio».

Los datos aportados por la consejera diferencian entre matrimonios «consumados» y «no consumados». Un detalle importante, pero sin consecuencia jurídica práctica, porque el ilícito penal se produce tanto si el matrimonio forzado se consuma o finalmente, no se lleva a cabo. Ahora bien, la respuesta especifica que «todos los casos de matrimonios forzados consumados registrados por los Mossos d’Esquadra se consumaron fuera del territorio catalán».

En todo caso, Menor subraya que la detección responde a un trabajo «preventivo» que implica varios departamentos y «emplea diversas estrategias con diferentes agentes, servicios y recursos» como la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia en casos de menores de edad o bien la Red de Servicios y Recursos de la Dirección General para la erradicación de las violencias machistas. Una prevención que tiene presente que los matrimonios forzados pueden afectar tanto a mayores como a menores de edad, tanto niños como niñas. Ahora bien, la estadística con la que trabaja la Generalitat indica que las «principales víctimas son chicas, algunas menores de edad» y con consecuencias como «violencia física, psicológica, sexual y económica».

La consellera d’Igualtat i Feminismes, al Parlament/ David Zorrakino / Europa Press

Las cifras, por tipo, año y comarca

Los casos de matrimonios forzados de menores de edad registrados por los Mossos en los últimos cinco años suman 33 casos. En cuanto al año 2021, se detectaron 6, ninguno consumado y se centraron en el Barcelonès (3), Vallès Oriental (2) y 1 en el Segrià. En 2022, fueron 9, de los cuales 6 no consumados, dos consumados y 1 «sin conocimiento», dado que la menor viajó a su país de origen y no regresó. En el Tarragonès y en el Barcelonès constataron dos casos, y en el Gironès, Vallès Occidental, Baix Empordà y la Selva, uno en cada comarca más uno en el Vallès Oriental que, es precisamente, del que no se tiene conocimiento de su final.

En el año 2023 se identificaron 7 intentos de matrimonios forzados de menores, ninguno consumado: dos en la Segarra y uno en el Vallès Oriental, en el Gironès, en la Ribera d’Ebre, en el Barcelonès y en el Baix Llobregat, uno en cada comarca. En 2024, fueron cinco casos, cuatro no consumados y uno consumado: tres en el Barcelonès, y uno en el Alt Penedès y en el Vallès Oriental, uno en cada comarca. En 2025, fueron seis casos. En concreto, cinco no consumados y uno consumado. Dos en el Barcelonès y en el Vallès Oriental, Bages, Pla d’Urgell y el Maresme, un menor en cada comarca.