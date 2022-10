El cap d’investigació dels Mossos es nega a dir al Parlament si fan servir Pegasus

Secret professional. Amb aquesta “empara”, un dels tòtems dels cos de Mossos d’Esquadra, el cap de la comissaria general d’Investigació Criminal, l’intendent Ramon Chacon, s’ha negat a dir al Parlament si la policia catalana utilitza sistemes d’espionatge com ara el Pegasus. Així ho ha explicat en la seva compareixença en l’enèsima sessió de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial que s’ha celebrat aquest matí a la cambra catalana. Una negativa que també ha abonat l’intendent Carles Hernàndez, cap de la comissaria general d’Informació, que ha demanat a la mateixa comissió no “entrar a delatar quines són les capacitats tecnològiques de la nostra comissaria per no donar facilitats a persones que cometen delictes”. “Les eines que fem servir estan amparades per l’autoritat judicial”, ha afegit.

Chacon ha evitat explicar quins sistemes de control de les comunicacions utilitzen els Mossos d’Esquadra per a les seves investigacions per no perdre eficàcia en les seves perquisicions. L’ús d’aquests mecanismes d’intromissió com ara el Pegasus, han fet esclatar un veritable escàndol polític a l’Estat espanyol, denunciat a través de CitizenLab. De fet, el ministeri de l’Interior va adquirir aquest mena de sistemes per ser utilitzats només en cinc tipus de delictes, entre els que s’hi trobaven els delictes contra la forma d’Estat, com ara la rebel·lió o la sedició.

El GEI dels Mossos d’Esquadra en un simulacre del cos d’una operació contra el narcotràfic a Vilanova i la Geltrú / Mireia Comas

“Em permetrà que no li respongui aquesta pregunta”

El diputat portaveu de la CUP a la comissió, Xavier Pellicer, li ha preguntat a l’intendent sobre “determinats sistemes d’espionatge i quins mecanismes tenen per obtenir dades”. Així mateix si tenen software d’espionatge i quines normes i protocols apliquen i si les comparteixen amb altres policies. Chacón ha contestat que respecte els “mecanismes d’investigació d’infecció remota de determinats mòbils, amb tecnologia click o doble click em permetrà que no li respongui la pregunta”.

El “perquè” de l’intendent és que “si nosaltres diguéssim què és el que fem o el que no fem, quina potència tenim o no tenim, quina eina tenim i quina eina no tenim, i això -la compareixença- que és públic i ens estan veient, no vull que les xarxes criminals ho sàpiguen”. “No vull que les xarxes criminals sàpiguen si tenim infecció remota o no en tenim”, ha afegit. “No vull que la gent que comet tràfic de drogues, homicidis o comet una sèrie de delictes sàpiga què tenim, sap greu”, ha al·legat. “És per intentar ser més eficaços”, ha conclòs.

Chacón també ha recordat que la seva unitat la formen 1.200 mossos i que és un departament absolutament diferent a la Comissaria General d’Informació. En aquest sentit, ha explicat que abasten un “gran ventall de delictes” i, en canvi, Informació només té terrorisme, odi i discriminació i desordres públics. “No compartim recursos”, ha aclarit en algun cas, “hi ha hagut coordinació” perquè investigaven per diferents delictes uns mateixos sospitosos.