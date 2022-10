Es reactiven els concursos de Mossos, suspesos en trobar un mòbil gravant

El Departament d’Interior ha reactivat la convocatòria a les noves places per a 24 inspectors i 10 intendents al cos de Mossos d’Esquadra, després de tres setmanes de suspensió. Els concursos van quedar aturats a principis d’octubre després que, en una sala del tribunal avaluador, encarregat d’analitzar i valorar les sol·licituds, s’hi trobés un telèfon mòbil amagat amb la gravadora activada i que estava enregistrant tot el contingut de la reunió. Davant d’aquests fets, es pren la decisió de suspendre la convocatòria a instàncies d’una recomanació de la Divisió d’Afers Interns (DAI). La presidenta del Tribunal Qualificador ha emès un informe amb data 19 d’octubre que conclou que no hi ha hagut afectació en els processos selectius dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés i promoció a la funció pública, i que es poden reprendre amb totes les garanties. Mentrestant, la DAI segueix investigant els fets.

Les persones interessades tenen 7 dies per formular al·legacions un cop publicades les resolucions al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) amb data 20 d’octubre.

Els nous comissaris dels Mossos

Fa uns dies es posava punt final a una convocatòria que havia de donar sis nous comissaris al cos de Mossos d’Esquadra. El procés de selecció va incloure 34 candidats a cursar la formació de comissari a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Rosa Bosch Campreciós, Sílvia Catà Culubret, Ramon Chacón Holgada, Montserrat Estruch López, Miguel Ángel García Alvir i Mònica Luis Godó. Són les quatre dones i dos homes que van superar les proves a les sis places convocades per ser comissari. El curs es va començar el passat 17 d’octubre i s’allargarà durant gairebé 2 mesos, el 2 de desembre de 2022. En aquest moment, els nous comissaris i comissàries es podran incorporar a les seves noves destinacions.