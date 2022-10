Onyar: un projecte social d’alimentació ecològica

Quan parlem d’aliments amb valor social, fem referència a aliments que van més enllà d’aportar-nos únicament un bon sabor, una alimentació nutritiva o un moment de plaer gastronòmic. Els aliments amb valor social, com els d’Onyar, a més de tot això, tenen una implicació directa en benefici de la societat, incidint en algun aspecte d’aquesta i actuant per aportar millores a les persones i al planeta.

Inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual

Onyar té al darrera una fundació sense ànim de lucre, la Fundació Ramon Noguera, que treballa per millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual a Girona. Mitjançant la producció d’aliments ecològics, aquesta organització dona feina a persones amb discapacitat intel·lectual del territori. L’equip actual d’Onyar el forma una plantilla de quinze persones que desenvolupen diferents tasques a l’obrador: des de la producció dels productes fins el seu envasat i etiquetatge.

A l’hora de degustar cada producte d’Onyar, per tant, no només es gaudeix d’una autèntica delícia per al paladar, sinó que es contribueix a desenvolupar aquest projecte social recolzat per una història de compromís social. Els aliments Onyar es distingeixen pels seus valors afegits: la matèria primera ecològica certificada, l’elaboració artesanal, l’absència d’additius, la proximitat, la sostenibilitat, la difusió de l’alimentació saludable i la inserció laboral de col·lectius vulnerables.

Pastes i pizzes fresques artesanes i ecològiques

Totes les primeres matèries provenen de l’agricultura ecològica i tots els aliments s’elaboren amb ingredients naturals i de qualitat, i en cap cas no s’hi afegeixen conservants, ni colorants ni additius d’origen químic.

La pasta fresca s’elabora amb sèmola de blat dur ecològic de primera qualitat, aconseguint una massa extraordinària que es complementa amb farcits també ecològics, donant lloc a combinacions originals i plenes de sabor, destacant-ne una línia vegana, com els raviolis farcits de xiitake i carbassó, els d’espinacs, poma i panses, o el de tomàquet, alfàbrega i olives.

Treballadors de la Fundació Privada Ramon Noguera, de Girona, envasant pizzes de Pizzes Onyar /Carles Palacio

Les pizzes fresques s’elaboren a partir de massa mare, fet que els proporciona l’intens aroma i el gran sabor que les caracteritza. S’elaboren a partir duna selecció de farines ecològiques, obtenint bases fines i cruixents que es combinen amb diferents toppings per aconseguir varietats gustoses i saludables.

Ara hem tret la nova pizza vegana de verdures i xampinyons i ​​​​​​​​porta xampinyons, albergínia, tomàquets confitats, olives negres, salsa de tomàquet i orenga. Feta amb massa d’espelta integral i alternativa vegana a la mozarella.

Nous envasos de fruits secs ecològics més sostenibles

La sostenibilitat és un valor que defineix Onyar i es treballa per oferir productes que no només siguin beneficiosos per a les persones sinó també per al planeta. En aquest sentit, la gamma de fruits secs i fruita deshidratada procedents de cultius ecològics ara es comercialitzar en envasos on s’ha reduït el plàstic un 16% i, a més, són 100% reciclables.

Fruita seca de Pizzes Onyar / Carles Palacio

Fundació Ramon Noguera: entitat social sense ànim de lucre

A més de generar ocupació, la Fundació Ramon Noguera també s’ocupa d’atendre persones amb discapacitat intel·lectual a centres de dia i residències, on se’n potencien els drets i la qualitat de vida. És una entitat propera al territori, social i amb vocació solidària i inclusiva, que dóna atenció a més de 1.000 persones anualment, i que treballa per assolir una societat més justa i sostenible.