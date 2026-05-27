El nou barri que es crearà al voltant d’un gegant del sector sanitari

La Barcelona metropolitana guanyarà en els pròxims anys un nou barri. Aquest dimecres s’ha aprovat la modificació del planejament urbanístic que permetrà la creació d’aquest nucli poblacional al voltant d’un gegant del sector sanitari com la fàbrica Roca, situada entre els municipis de Gavà i Viladecans (Baix Llobregat). Ho ha fet la comissió territorial d’urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que ha avançat que el projecte batejat com a Roca City Gavà-Viladecans combinarà l’activitat econòmica, els equipaments i comerços amb la creació de prop de 2.730 habitatges, dels quals 1.260 seran de titularitat pública.
Segons la informació facilitada el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat en un comunicat, la modificació del pla general metropolità comprèn 32 hectàrees entre la fàbrica Roca i el seu entorn, amb un 60% del sòl destinat a activitat econòmica (330.992 metres quadrats), que inclou el desenvolupament de comerços i un complex de la companyia Roca, i amb un altre 40% destinat al desenvolupament d’habitatge. Es preveu també la construcció de dos equipaments públics a l’antic edifici de les oficines de Roca i en una antiga fàbrica que es podrà destinar a usos docents, socioculturals, administratius o de recerca i un parc de 7,36 hectàrees.
Adaptar-se a un territori existent
Per la seva banda, la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha valorat aquest dimecres en una visita a la zona on es desenvoluparà el projecte que la modificació d’aquest planejament “simbolitza” un canvi en la manera d’entendre el desenvolupament urbà, tot deixant enrere l’expansió sobre territoris verges per apostar per repensar i adaptar-se a un territori ja urbanitzat.
Més espai públic, un gran parc central, 2.730 habitatges —1.260 de protecció oficial— i activitat econòmica per preservar llocs de treball i cohesió territorial.— Sílvia Paneque (@SilviaPaneque) May 27, 2026
