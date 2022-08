Els turistes col·lapsen el pantà de Sau i els veïns exigeixen restriccions

Els accessos per a visitar el pantà de Sau han quedat col·lapsats a causa de la gran afluència de turistes que han decidit apropar-se a veure l’antic campanar submergit. I és que l’època de sequera ha deixat el poble a la vista de qualsevol curiós, el que ha fet que molta gent es traslladi al pantà per veure de primera mà l’església de Sant Romà de Sau, una edificació que durant l’any sol estar submergida. És per això, que el municipi ha hagut de fer front a una allau de turistes que han deixat llargues cues de cotxes i han crispat l’ambient entre els veïns de Vilanova de Sau.

Aquest estiu, l’onada de calor i la falta de pluges han assecat gran part del pantà, deixant al descobert el campanar de l’església i gairebé la totalitat d’aquesta edificació, una atracció per a turistes que està causant indignació entre els veïns de la zona. En concret, el pantà de Sau, ha vist reduïda exponencialment la seva capacitat. L’alcalde de Vilanova de Sau, Joan Riera, ha assenyalat aquest dimarts amb preocupació que el pantà “està per sota del 38% de la seva capacitat”.

Terrible, apocalíptico 😱 la situació que tenim als nostres pantans. Pantà de Sau al 38% mentres el de Rialb al 7% pic.twitter.com/FraZ5iwry6 — Jaume Jovell (@Jowye69) August 23, 2022

L’onada de turistes no agrada als veïns

Riera ha titllat d'”irrespectuosa” l’actitud d’alguns turistes amb l’entorn natural, i ha sentenciat que “el món rural s’ha convertit en un pessebre”. “Venen per la morbositat si es fes una fotografia amb un campanar buit”, ha lamentat l’alcalde, que vol restringir encara més les mesures.

En primera instància i amb l’objectiu de reduir les visites, des de l’Ajuntament de Vilanova de Sau han reforçat les restriccions en els accessos al pantà amb un sistema de reserva prèvia d’aparcament per a vehicles. Es tracta d’un esquema de funcionament que estarà actiu fins a l’11 de setembre. Ja es va aplicar l’any passat i, asseguren, és efectiu per a controlar les masses de moviment turístic. A més, per a accedir a la vall s’haurà de pagar un import de 5 euros per als cotxes i 2 euros per a les motos, amb una reserva en línia anticipada.