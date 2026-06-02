La costa catalana bat un rècord històric de temperatura de l’aigua

Aquest cap de setmana va deixar un nou rècord històric de temperatura de l’aigua en un mes de maig a tota la costa catalana. Segons les dades facilitades aquest dimarts per Ports de l’Estat i recollides per l’ACN, tots els punts de mesura van registrar durant la calorada de la setmana passada els valors absoluts més alts que mai s’havien detectat en aquesta temporada de l’any des que es tenen registres.
En concret, la boia que hi ha a la costa de Barcelona va registrar 24,2 °C diumenge passat, un valor mai registrat fins ara en un maig. Al seu torn, el punt de mesura prop de la costa de Tarragona va arribar als 24,5 °C dissabte, cosa també inèdita en el cinquè mes de l’any. El mateix dia, a una boia prop del Cap de Begur, més allunyada de la costa, es va batre també el rècord amb 24,5 °C, una temperatura que encara es va quedar curta en comparació amb els 24,6 °C d’un punt de mesura a l’altura del Delta de l’Ebre també gestionats per part de Ports de l’Estat. Així doncs, les quatre boies que té l’autoritat a la costa catalana han superat les seves màximes per al maig.
Pel que fa a Barcelona, que té dades de les dues últimes dècades, el rècord datava de l’any passat amb 23,6 °C. Quant a Tarragona, els 24,5 °C superen el rècord fins ara per quatre dècimes (2022) en una sèrie que comença fa tretze anys. En el cas de la boia que se situa a alta mar a l’altura del Delta de l’Ebre, el rècord és encara més extraordinari: la temperatura és més d’un grau superior a l’anterior màxima en un maig, que es va registrar l’any passat (23,4 °C), en una sèrie que té vint anys. I la boia de Begur, també a alta mar, només hi ha quatre anys de dades, i els 24,5 °C d’enguany superen per més de tres graus la màxima de 21,3 °C del 2024.
Nous rècords també al Cantàbric i Galícia
Si mirem les dades arreu de l’Estat, sis de les catorze boies que fondegen a la costa també han batut rècords: totes les de la zona del Mar Cantàbric i Galícia, i bona part de les del Mediterrani. D’altra banda, dotze dels quinze punts de mesura que se situen més lluny de la costa també han arribat a una temperatura de l’aigua inèdita en un maig.