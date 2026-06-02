La costa catalana bate un récord histórico de temperatura del agua

Este fin de semana dejó un nuevo récord histórico de temperatura del agua en un mes de mayo en toda la costa catalana. Según los datos facilitados este martes por Puertos del Estado y recogidos por la ACN, todos los puntos de medición registraron durante la ola de calor de la semana pasada los valores absolutos más altos que nunca se habían detectado en esta temporada del año desde que se tienen registros.

En concreto, la boya que está en la costa de Barcelona registró 24,2 °C el pasado domingo, un valor nunca registrado hasta ahora en un mayo. A su vez, el punto de medición cerca de la costa de Tarragona llegó a los 24,5 °C el sábado, algo también inédito en el quinto mes del año. El mismo día, en una boya cerca del Cabo de Begur, más alejada de la costa, también se batió el récord con 24,5 °C, una temperatura que aún se quedó corta en comparación con los 24,6 °C de un punto de medición a la altura del Delta del Ebro también gestionados por parte de Puertos del Estado. Así, las cuatro boyas que tiene la autoridad en la costa catalana han superado sus máximas para mayo.

En cuanto a Barcelona, que tiene datos de las dos últimas décadas, el récord databa del año pasado con 23,6 °C. En Tarragona, los 24,5 °C superan el récord hasta ahora por cuatro décimas (2022) en una serie que comienza hace trece años. En el caso de la boya que se sitúa en alta mar a la altura del Delta del Ebro, el récord es aún más extraordinario: la temperatura es más de un grado superior a la anterior máxima en un mayo, que se registró el año pasado (23,4 °C), en una serie que tiene veinte años. Y la boya de Begur, también en alta mar, solo hay cuatro años de datos, y los 24,5 °C de este año superan por más de tres grados la máxima de 21,3 °C del 2024.

Personas tomando el sol, bañándose y practicando deportes acuáticos en la playa del Bogatell | Sara Soteras / Jordi Bataller / Eudald Sanz (ACN)

Nuevos récords también en el Cantábrico y Galicia

Si miramos los datos en todo el Estado, seis de las catorce boyas que fondean en la costa también han batido récords: todas las de la zona del Mar Cantábrico y Galicia, y buena parte de las del Mediterráneo. Por otro lado, doce de los quince puntos de medición que se sitúan más lejos de la costa también han alcanzado una temperatura del agua inédita en un mayo.