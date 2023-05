L’enginyosa proposta per estalviar aigua: fusionar la pica i el vàter

La situació de sequera que afecta Catalunya des de fa mesos obliga a buscar maneres per estalviar aigua. Un professor de la UPF, Dani Sanchez-Crespo, ha compartit al seu perfil de Twitter una “idea boja” que podria ser una proposta vàlida per a totes aquelles persones que intenten trobar solucions per reduir el consum d’aigua a casa seva. Es tracta d’un vàter que duu incorporada la pica, un sistema a través del qual la cisterna s’omple amb l’aigua que es fa servir al rentamans, fet que permetria estalviar litres d’aigua a totes les llars. Explica que és una iniciativa que ha vist molt al Japó i es pregunta si es “promociona o subvenciona la instal·lació de coses com aquestes”.

Idea loca:

– Una cisterna de lavabo contiene 10 litros de agua.

– España pongamos que tiene unos 20 millones de hogares.

– Pongamos que se tira de la cadena 4 veces al día.



10 x 20M x 4 x 365 = 292.000M de litros al año gastados.



Por ponerlo en perspectiva, un embalse… pic.twitter.com/wSp6eLG5xo — Dani Sanchez-Crespo (@DaniNovarama) May 2, 2023

En la seva piulada, Sanchez-Crespo dona detalls del possible consum d’aigua que es fa a tot l’Estat espanyol només tirant la cadena. Segons les seves xifres, si una cisterna conté uns 10 litres d’aigua i a l’Estat hi ha 20 milions d’habitatges que tiren la cadena quatre cops al dia, això suposaria una despesa de 292.000 milions de litres d’aigua l’any. L’usuari de Twitter posa d’exemple un “embassament ‘típic'”, com LA Baells, que té una capacitat de 109.000 milions de litres. Suggereix que, fent el canvi a un sistema de vàter que incorpora la pica, seria com “tenir dos embassaments més al país, PLENS, cada any”.

Un sistema que ja proposa Roca

El missatge del professor de la UPF ha rebut gran quantitat de respostes, algunes de les quals l’informen que és un sistema que ja existeix a l’Estat espanyol -malgrat que no és gaire comú veure’l-. De fet, l’empresa catalana dedicada al disseny, producció i comercialització de productes per a banys, Roca, ja ofereix un model com aquest. Es tracta del model W+W, com apunta una usuària en resposta al tuit, que filtra l’aigua del rentamans per reaprofitar-la a l’inodor. Un sistema que, a més de permetre estalviar litres d’aigua al dia, també està pensat per a l’optimització de l’espai en banys petits.