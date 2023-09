La intel·ligència artificial té moltes funcions, entre les quals hi ha fer rànquings sobre les millors platges, els millors municipis, els més lletjos, els més cars… El ChatGPT considera que hi ha deu municipis a Catalunya que destaquen sobre els altres per la seva bellesa, tot i puntualitzar que aquest concepte és “subjectiu” i hi ha altres llocs “encantadors” al país. Aquests són els deu municipis que, al contrari que l’Hospitalet de Llobregat, considerat el més lleig, destaquen per ser molt atractius.

Girona, la ciutat més maca de Catalunya

ChatGPT considera que Girona i el seu nucli antic són un “tresor”. “Amb els seus carrers estrets, muralles antigues i el riu Onyar que la travessa amb cases de colors la fan el municipi més maco de Catalunya”, explica la intel·ligència artificial.

Tarragona, patrimoni romà que la fa única

El patrimoni romà de la ciutat de Tarragona la fa destacar per sobre de la resta de municipis catalans. En aquest cas, la intel·ligència artificial destaca l’amfiteatre i el circ romà, des dels quals es pot veure el mar.

L’amfiteatre romà de Tarragona, amb vistes al mar / Mireia Comas

Cadaqués, el poble de Dalí

ChatGPT segueix les petjades de Salvador Dalí i destaca Cadaqués com el tercer municipi més maco de Catalunya. “Aquest poble costaner a la Costa Brava és conegut per les seves cases blanques i el paisatge pintoresc, que va inspirar l’artista Salvador Dalí”, explica la intel·ligència artificial.

Besalú, poble medieval de referència

Aquest petit poble medieval també ocupa un lloc destacat a la llista. El ChatGPT l’ha seleccionat pel seu “impressionant” pont romànic i pel bell nucli antic amb carrers empedrats i construccions antigues però molt cuidades.

L’Església de Besalú

Siurana, vistes espectaculars en un poble medieval

Siurana sovint es troba al capdamunt dels rànquings de pobles macos de Catalunya, però en aquesta llista es troba a la meitat. És el cinquè municipi més maco del país gràcies a les seves vistes espectaculars de les muntanyes de la Serra de Montsant. Està situat a dalt d’un penya-segat i el seu “encant medieval” la fan ser un dels llocs més visitats del país.

Tossa de Mar, castell, platja i muralles

Aquesta joia de la Costa Brava que va captivar Ava Gardner i tot Hollywood és el sisè municipi més maco segons el ChatGPT. Ho és gràcies al seu castell a la platja, a les muralles medievals i al bon ambient que s’hi pot gaudir. Tot això, al cor de la Costa Brava.

Vic i la seva plaça central

La Plaça Major fa que la ciutat destaqui i es guanyi un lloc en aquest rànquing. La intel·ligència artificial destaca els edificis antics del centre de Vix i l’església imponent que embelleix la ciutat.

Carrer desert a Vic en plena onada de calor / Jordi Borràs

Montserrat, un dels emblemes de Catalunya

En aquesta llista no podia faltar la muntanya més emblemàtica de Catalunya. El ChatGPT destaca la muntanya “icònica” i reconeix la seva formació rocosa “única” i l’abadia benedictina que es pot visitar.

Pals, torres de defensa i muralles

Aquest municipi també és medieval i té un nucli antic molt bell. La intel·ligència artificial valora el municipi per les seves torres de defensa i les muralles ben conservades.

Rupit, muntanya, cases de pedra i una cascada increïble

Rupit també ocupa normalment llocs més alts de les llistes, però en aquest cas el ChatGPT el situa com el desè municipi més maco. Destaca les seves cases de pedra, el fet que estigui situat a la muntanya, el pont penjant i la cascada espectacular que es pot veure a la Riera de Rupit.