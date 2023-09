El Parlament veu “imprescindible” que el 24 d’octubre s’aprovi l’oficialitat del català a la UE

El Parlament considera “imprescindible” que el 24 d’octubre s’aprovi l’oficialitat del català a la Unió Europea en la reunió del Consell d’Afers Generals. Ho ha fet en el debat de política general de la cambra després que la decisió fos ajornada el passat 19 de setembre, i el ministre d’Exteriors en funcions, José Manuel Albares, confirmés que tornaran a abordar l’oficialitat del català, el basc i el gallec a la UE en la pròxima reunió del Consell.

La resolució, proposada per Junts i que ha rebut el suport de la majoria aquest divendres en el marc del debat de política general, amb els vots del PSC, ERC, la CUP i els comuns; es compromet a enviar, “de manera urgent”, aquest acord “als estats que han d’efectuar-la perquè coneguin de primera mà el posicionament d’aquesta cambra”. A més, un altre punt de la proposició subratlla que el fet que el català no sigui llengua oficial de la UE suposa “un greuge comparatiu” per als catalanoparlants “important” en relació amb la resta de parlants de les llengües oficials de la UE i és “contrari” al principi fundacional europeu de protecció del multilingüisme.

El Pacte Nacional per la Llengua abans d’acabar l’any

D’altra banda, la cambra, a proposta d’ERC ha instat el Govern de la Generalitat a signar el Pacte Nacional per la Llengua abans d’acabar l’any “com a document base per al futur pla de política lingüística pluriennal, amb l’objectiu de seguir enfortint el català com a llengua de país“. La resolució s’ha aprovat amb el vot d’ERC, Junts, la CUP i els comuns, i l’abstenció del PSC, també estableix un seguit d’accions per impulsar en català al Sistema Català de la Salut, a la Justícia, al sistema Universitari i de recerca del nostre país, al sector social, a l’audiovisual i a l’esfera internacional.

La darrera manifestació per exigir la protecció del català a l’escola / Jordi Borràs

Defensar el model d’escola català

També ha aprovat aquest divendres una proposta de resolució d’ERC que insta el Govern a preservar i defensar el model d’escola catalana “en un context d’ingerències judicials, mediàtiques i polítiques que pretenen eliminar el català de l’escola”. La iniciativa s’ha aprovat aquest divendres a la darrera jornada del debat de política general a la cambra catalana, amb els vots a favor ERC, Junts, CUP i comuns; els vots en contra de Vox, Cs i PP i l’abstenció de PSC-Units. En aquest context, han estat rebutjades les propostes de resolució que havien presentat Ciutadans, el PP i l’extrema dreta de Vox reclamant la incorporació del castellà com a llengua vehicular a l’escola, en igualtat amb el català.

El Parlament ha demanat també a l’Executiu, a través d’una proposta dels comuns, que presenti un programa específic que “actualitzi l’aprenentatge del català i el seu ús social al sistema educatiu”, així com enfortir l’aprenentatge de l’aranès. A iniciativa de la CUP, el Parlament també ha instat el Govern a promoure la llengua catalana en tots els formats d’ús lúdic i cultural, “espais on es troba en una flagrant situació de minorització respecte de les llengües de mercat (anglès i castellà).