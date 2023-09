VÍDEO | El divertit error d’Eduard Pujol a la votació de Feijóo

Alberto Núñez Feijóo ha fracassat en el segon intent de sortir investit president, però el resultat de la votació ha estat lleugerament diferent que la del dimecres. El líder del PP ha obtingut 173 vots a favor, un més que en la primera votació, i 177 en contra. El diputat de Junts Eduard Pujol ha protagonitzat l’anècdota de la jornada i ha votat per error a favor del candidat popular. Entre la mira incrèdula dels seus companys de partit, Pujol s’ha adonat immediatament de la seva patinada i ha intentat corregir el seu vot, però ja era massa tard.

Eduard Pujol, de Junts, se equivoca y vota "sí" a Feijóo.



Un cop han acabat totes les votacions, la Mesa del Congrés s’ha reunit durant gairebé un quart d’hora per discutir què calia fer amb el vot de Pujol. Quan les votacions són ordinàries o telemàtiques, no hi ha possibilitat de rectificació perquè es considera que els diputats tenen prou temps per tenir preparat el seu vot i que, quan premen el botó, ja està tot decidit. En canvi, en les votacions en veu alta el reglament no és tant clar. En la votació del dimecres, un diputat del PSOE també es va equivocar i finalment es va comptabilitzar com un vot contra Feijóo.

En la sessió d’aquest divendres, en canvi, la Mesa ha optat per declarar nul el vot de Pujol. La decisió ha provocat una sonora esbroncada en la bancada popular, que volien burxar Pedro Sánchez. En la votació de dimecres, Herminio Rufino Sancho Íñiguez també va votar a favor de Feijóo, però en el seu cas ho va justificar perquè la secretària segona de la Mesa, Isaura Leal, va pronunciar malament el seu nom i va sir Sánchez en lloc de Sancho. L’explicació del diputat, doncs, és que va dir “Sancho, sí” perquè avisava la Mesa que s’havien equivocat de nom i que posteriorment va emetre el seu vot, que era ‘no’, és a dir, contra Feijóo.