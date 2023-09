La UE tornarà a debatre l’oficialitat del català el 24 d’octubre

Una reunió a Múrcia ha estat clau per tancar una nova data per a debatre l’oficialitat del català a la Unió Europea, el 24 d’octubre. El ministre d’Exteriors en funcions, José Manuel Albares, ha explicat que la trobada de ministres d’Afers Europeus que s’ha fet en aquesta regió espanyola ha estat “un bon moment per avançar” en aquesta qüestió. En la roda de premsa posterior a la trobada, Albares ha assegurat que la reunió ha fet “avançar” l’oficialitat del català, el basc i el gallec. “Avui avancem, seguim avançant per poder acomodar qualsevol comentari que pugui tenir qualsevol estat membre”, ha insistit el ministre espanyol, que posteriorment ha confirmat la nova data per parlar de l’oficialitat, el 24 d’octubre al Consell d’Assumptes Generals, on ja se’n va parlar en l’anterior reunió.

La ministra Federal d’Assumptes Exteriors, Europeus i Comerç Exterior / Europa Press (EP)

El govern espanyol assumirà el cost de les traduccions

“He pogut constatar que, igual que en la reunió del 19 de setembre, tots els països segueixen disposats a avançar i treballar amb Espanya en aquest camí”, ha assegurat Albares, tot i que Suècia continua tenint reserves al respecte. Segons el ministre espanyol, en la pròxima reunió es buscarà “donar resposta a les qüestions plantejades pels estats membre”. Albares ha explicat que en aquesta reunió a Múrcia ha recordat als seus socis “l’especificitat quasi única de les llengües cooficials” i que ara ja es poden utilitzar tant al Congrés com al Senat.

Per últim, Albares ha explicat que el compromís del govern espanyol és “avançar” perquè les llengües cooficials puguin ser incloses al règim lingüístic de la UE. En aquest sentit, el govern espanyol s’ha ofert a assumir el cost de traduir i interpretar les tres llengües en les mateixes condicions que la resta de llengües oficials de la UE.