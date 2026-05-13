Òmnium situa el català a l’escola com la nova prioritat del Pacte Nacional per la Llengua

El Pacte Nacional per La Llengua (PNL) ha complert el seu primer aniversari amb un nou cavall de batalla sobre la taula. De cara al seu segon any d’aplicació, el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha remarcat que s’ha de situar el català a l’escola com a “màxima prioritat” del país davant una situació “especialment greu”, donat que l’ús de la llengua a les aules, patis, menjadors i a extraescolars pateix “molta fragilitat”. En una compareixença al Centre Comarcal Lleidatà de Barcelona recollida per l’ACN, Antich ha demanat que el desplegament del pacte sigui una prioritat de tot el Govern i “no només de Política Lingüística” i que es materialitzi amb els pressupostos previstos.
“A les escoles i als instituts es juga la batalla real de la llengua. Hem de tenir present que l’escola catalana és la principal via d’accés al català per a les noves generacions i que amb la intromissió dels tribunals, però també per l’ús que es fa del català a les aules i en altres espais com els patis, els menjadors o les activitats extraescolars, està en situació de molta fragilitat. Cal, doncs, que l’escola recuperi l’objectiu de garantir que tot l’alumnat, vingui d’on vingui, acabi l’escolaritat amb ple coneixement i capacitat d’ús del català”, ha afirmat el president de l’entitat en el seu discurs, on ha apuntat que actualment “milers d’alumnes acaben l’escolarització sense assolir el nivell C1 amb garanties i amb la llengua pràcticament desapareguda a patis i activitats extraescolars”.
Antich també s’ha mostrat preocupat per l’estat de la llengua en àmbits com la feina o la salut, on 3 de cada 10 metges encara “no saben parlar català”. “Per aquest motiu cal que el pacte posi fil a l’agulla de manera urgent, ja que la societat vol ser atesa en català. Però també el sector sanitari demana recursos per formar-se”, ha dit. També ha posat la mirada en l’esport, on cal finançament pels clubs i federacions esportives d’esport base que necessiten que s’implementin plans lingüístics i fer arribar les campanyes, tallers i materials que s’estan creant a cada racó del país.
Un segon any per ser “encara més exigents”
Com a balanç del primer any des de la signatura del pacte, el president d’Òmnium ha assegurat que aquest curs que arrenca ha de ser el “revulsiu per avançar més i millor en els objectius fixats”. Antich considera que cal “ser encara més exigents” i “abordar amb mesures, pressupost i polítiques concretes” les necessitats i obligacions lingüístiques.