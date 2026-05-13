Òmnium sitúa el catalán en la escuela como la nueva prioridad del Pacto Nacional por la Lengua

El Pacto Nacional por La Lengua (PNL) ha cumplido su primer aniversario con un nuevo caballo de batalla sobre la mesa. De cara a su segundo año de aplicación, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha remarcado que se debe situar el catalán en la escuela como «máxima prioridad» del país ante una situación «especialmente grave», dado que el uso de la lengua en las aulas, patios, comedores y en extraescolares sufre «mucha fragilidad». En una comparecencia en el Centro Comarcal Lleidatà de Barcelona recogida por la ACN, Antich ha pedido que el despliegue del pacto sea una prioridad de todo el Gobierno y «no sólo de Política Lingüística» y que se materialice con los presupuestos previstos.

«En las escuelas y en los institutos se juega la batalla real de la lengua. Debemos tener presente que la escuela catalana es la principal vía de acceso al catalán para las nuevas generaciones y que con la intromisión de los tribunales, pero también por el uso que se hace del catalán en las aulas y en otros espacios como los patios, los comedores o las actividades extraescolares, está en situación de mucha fragilidad. Es necesario, pues, que la escuela recupere el objetivo de garantizar que todo el alumnado, venga de donde venga, termine la escolaridad con pleno conocimiento y capacidad de uso del catalán», ha afirmado el presidente de la entidad en su discurso, donde ha apuntado que actualmente «miles de alumnos terminan la escolarización sin alcanzar el nivel C1 con garantías y con la lengua prácticamente desaparecida en patios y actividades extraescolares».

Antich también se ha mostrado preocupado por el estado de la lengua en ámbitos como el trabajo o la salud, donde 3 de cada 10 médicos aún «no saben hablar catalán». «Por este motivo es necesario que el pacto se ponga manos a la obra de manera urgente, ya que la sociedad quiere ser atendida en catalán. Pero también el sector sanitario pide recursos para formarse», ha dicho. También ha puesto la mirada en el deporte, donde se necesita financiación para los clubes y federaciones deportivas de deporte base que necesitan que se implementen planes lingüísticos y llevar las campañas, talleres y materiales que se están creando a cada rincón del país.

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, en su discurso en el Encuentro Nacional de la entidad / ACN

Un segundo año para ser «aún más exigentes»

Como balance del primer año desde la firma del pacto, el presidente de Òmnium ha asegurado que este curso que comienza debe ser el «revulsivo para avanzar más y mejor en los objetivos fijados». Antich considera que es necesario «ser aún más exigentes» y «abordar con medidas, presupuesto y políticas concretas» las necesidades y obligaciones lingüísticas.