Accent Obert ha fet un diagnòstic actual del català a Internet, i ha conclòs que la llengua es troba en una bona posició en l’àmbit digital. Tot i això, creu que la ràpida evolució tecnològica fa imprescindible actuar de manera continuada per consolidar els avenços aconseguits i reforçar la presència de la llengua i la cultura catalana els àmbits on encara és fràgil. És per això que l’entitat que presideix Genís Roca ha posat molta atenció en l’avaluació objectiva del català en els models d’intel·ligència artificial. En aquest sentit, Accent Obert sotmetrà els principals sistemes d’IA generativa als mateixos exàmens que han de superar els ciutadans en diferents etapes de la vida.
L’objectiu de l’entitat és saber “si aquestes tecnologies tenen un domini adequat del català i si poden oferir respostes fiables en la nostra llengua”. Per tal de fer una avaluació objectiva, Accent Obert sotmetrà la intel·ligència artificial generativa a proves de primària i ESO, exàmens PISA, PAU, nivell C de català i fins i tot el teòric del permís de conduir. Així mateix, l’entitat està construint una bateria d’indicadors específics per mesurar l’ús i la qualitat del català en IA, xarxes socials, programari, automoció i altres àmbits tecnològics.
L’entitat presidida per Roca ha pres aquesta decisió després de fer una anàlisi exhaustiva i detectar que hi ha tres riscos principals per al català en l’era de la IA: el desplaçament lingüístic per “fricció”, ja que usuaris poden abandonar el català si els models en altres llengües ofereixen respostes més precises; la dependència de models externs desenvolupats fora de l’àmbit catalanoparlant; i l’impacte cultural i simbòlic. És a dir, models que “parlen català” però operen amb marcs culturals aliens als dels territoris de parla catalana.
Dues de cada tres empreses tenen web en català
El diagnòstic elaborat per Accent Obert identifica àmbits on el català ha aconseguit presència sòlida i conclou que dues de cada tres empreses que s’adrecen als territoris de parla catalana ofereixen webs en català. Així mateix, subratlla que l’ecosistema de creadors digitals en llengua catalana ha crescut “notablement”. En aquest sentit, apunta que hi ha més de 1.200 creadors publiquen regularment en català a Instagram, YouTube i TikTok, amb 160.000 publicacions el 2025 (+31%) i 2.800 milions de visualitzacions (+72%). A més, hi ha moltes aplicacions de programari que disposen de versions en català gràcies a l’esforç d’entitats com Softcatalà, coimpulsora del catàleg Galàxia de serveis web disponibles en català.
Per contra, l’entitat també ha detectat “àmbits fràgils” com l’automoció, els electrodomèstics intel·ligents i el doblatge automàtic en serveis de vídeo a la carta. Per això, Accent Obert posa èmfasi en el fet que la demanda implícita és un aspecte clau. Les companyies tecnològiques detecten la demanda de català a través de la configuració dels dispositius, i actualment aquesta és significativament més baixa que l’ús social real. Per revertir aquesta tendència, Accent Obert ha impulsat la campanya Configura, que ofereix tutorials a ciutadans, empreses i institucions per configurar els seus equips en català.