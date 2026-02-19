Accent Obert ha realizado un diagnóstico actual del catalán en Internet y ha concluido que la lengua se encuentra en una buena posición en el ámbito digital. Sin embargo, considera que la rápida evolución tecnológica hace imprescindible actuar de manera continua para consolidar los avances logrados y reforzar la presencia de la lengua y la cultura catalana en los ámbitos donde aún es frágil. Por ello, la entidad que preside Genís Roca ha puesto mucha atención en la evaluación objetiva del catalán en los modelos de inteligencia artificial. En este sentido, Accent Obert someterá los principales sistemas de IA generativa a los mismos exámenes que deben superar los ciudadanos en diferentes etapas de la vida.

El objetivo de la entidad es saber «si estas tecnologías tienen un dominio adecuado del catalán y si pueden ofrecer respuestas fiables en nuestra lengua». Para realizar una evaluación objetiva, Accent Obert someterá la inteligencia artificial generativa a pruebas de primaria y ESO, exámenes PISA, PAU, nivel C de catalán e incluso el teórico del permiso de conducir. Asimismo, la entidad está construyendo una batería de indicadores específicos para medir el uso y la calidad del catalán en IA, redes sociales, software, automoción y otros ámbitos tecnológicos.

La entidad presidida por Roca ha tomado esta decisión después de realizar un análisis exhaustivo y detectar que hay tres riesgos principales para el catalán en la era de la IA: el desplazamiento lingüístico por «fricción», ya que los usuarios pueden abandonar el catalán si los modelos en otros idiomas ofrecen respuestas más precisas; la dependencia de modelos externos desarrollados fuera del ámbito catalanoparlante; y el impacto cultural y simbólico. Es decir, modelos que «hablan catalán» pero operan con marcos culturales ajenos a los de los territorios de habla catalana.

Uno de los miembros del patronato de Accent Obert Ricard Gonzàlez; el presidente de Accent Obert, Genís Roca; el director de Accent Obert, Joan Abellà, y el embajador de Accent Obert Albert Cuesta, antes de la rueda de prensa / ACN

Dos de cada tres empresas tienen web en catalán

El diagnóstico elaborado por Accent Obert identifica ámbitos donde el catalán ha conseguido una presencia sólida y concluye que dos de cada tres empresas que se dirigen a los territorios de habla catalana ofrecen webs en catalán. Asimismo, subraya que el ecosistema de creadores digitales en lengua catalana ha crecido «notablemente». En este sentido, apunta que hay más de 1.200 creadores que publican regularmente en catalán en Instagram, YouTube y TikTok, con 160.000 publicaciones en 2025 (+31%) y 2.800 millones de visualizaciones (+72%). Además, hay muchas aplicaciones de software que disponen de versiones en catalán gracias al esfuerzo de entidades como Softcatalà, coimpulsora del catálogo Galàxia de servicios web disponibles en catalán.

Por el contrario, la entidad también ha detectado «ámbitos frágiles» como la automoción, los electrodomésticos inteligentes y el doblaje automático en servicios de vídeo bajo demanda. Por eso, Accent Obert pone énfasis en que la demanda implícita es un aspecto clave. Las compañías tecnológicas detectan la demanda de catalán a través de la configuración de los dispositivos, y actualmente esta es significativamente más baja que el uso social real. Para revertir esta tendencia, Accent Obert ha impulsado la campaña Configura, que ofrece tutoriales a ciudadanos, empresas e instituciones para configurar sus equipos en catalán.