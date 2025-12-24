Encara estàs pensant què regalar aquest Nadal o per Reis? Una bona idea és regalar un joc de taula en català per passar un Nadal entretingut amb la família o els amics. A més, els jocs de taula per jugar en família per Nadal, o en qualsevol altre moment de l’any, també són útils per aprendre, millorar algunes habilitats i fomentant l’ús de la llengua. Enguany, l’oferta s’ha incrementat considerablement amb una cinquantena de nous jocs de taula en català. Tots els jocs que actualment estan disponibles en llengua catalana, siguin originals, traduccions o multilingües, es poden consultar al cercador de jocs en català Totjoc del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), que també informa dels establiments on es poden adquirir. Aquí teniu una selecció de jocs per regalar i jugar aquest Nadal:
Una selecció de jocs que són una aposta segura
Carrera de lletres (a partir de 7 anys i entre 2 i 8 jugadors): Aquest joc és ideal perquè els nens aprenguin les lletres i trobin paraules amb les lletres que se’ls proposa. La forma de jugar és molt senzilla: es llegeix una targeta i comença el compte enrere. Aleshores, cada equip ha de trobar la paraula correcta per aconseguir el nombre més gran de lletres possible. Cada vegada que s’usa una lletra, es desplaça un buit cap al costat d’aquest equip. Guanya la partida el primer equip que aconsegueixi treure vuit lletres pel seu costat del tauler. Un joc molt educatiu que serveix als més menuts per adquirir nou vocabulari i millorar el domini de la llengua catalana.
Scrabble en català (a partir de 10 anys i entre 2 i 4 jugadors): L’Scrabble és el joc de paraules clàssic que des del 1948 ha captivat als amants de les paraules, i que està disponible al 100% en la nostra llengua –c trencada i ela geminada incloses–. El joc consisteix a formar paraules sobre el tauler, com als mots encreuats, utilitzant fitxes marcades amb lletres i punts. Cada jugador ha d’intentar aconseguir la màxima puntuació possible col·locant les fitxes en les combinacions i posicions, i, a més, el joc permet diferents variacions. A més, també hi ha disponible un joc de cartes d’Scrabble en català que inclou tres modes de joc. La diferència més gran del joc de taulell és que les cartes permeten un tipus de joc més dinàmic amb partides més curtes. Qualsevol de les dues opcions és ideal per a tothom, des de principiants, que volen millorar el seu vocabulari, fins a experts que busquen reptes lingüístics.
Carcassone (a partir de 7 anys i entre 2 i 5 jugadors): Aquest joc d’estratègia, premiat com a joc de l’any el 2001, recrea la ciutat de Carcassona, a la Catalunya Nord, que és famosa per la fortificació medieval que envolta la part antiga de la vila. El tauler creix a mesura que el joc avança i es va expandint amb ciutats, camins, monestirs i camps. Els jugadors, quan és el seu torn, han de robar una lloseta de terreny i col·locar-la de manera que doni continuïtat al paisatge existent i, tot seguit, poden decidir si posicionen un dels seus seguidors sobre aquesta lloseta per reclamar la propietat. La puntuació s’obté en completar aquestes estructures, però l’estratègia rau en com i on col·locar les llosetes i els seguidors per maximitzar els punts i, de vegades, per obstaculitzar els oponents. El joc es dona per finalitzat quan ja no queden més llosetes i el guanyador és el jugador amb més punt. La senzillesa de les regles d’aquest joc d’estratègia l’han convertit en tot un clàssic.
TheWhiteCastle (a partir de 10 anys i entre 2 i 5 jugadors): Aquest joc de tipus euro, on l’estratègia té molt més pes que l’atzar, inclou mecàniques de gestió de recursos, col·locació de treballadors i col·locació de daus per dur a terme accions. Durant la partida, els jugadors enviaran membres del seu clan a cuidar els jardins, defensar el castell o progressar en l’escala social de la noblesa, i cal distribuir-los de forma estratègica a cada estança de la fortalesa japonesa, on es desenvolupa tota l’acció, i al seu voltant. Guanya el jugador que ha situat el seu clan més amunt en l’escala social.
L’arna tramposa (a partir de 7 anys i entre 3 i 5 jugadors): Aquest joc de cartes tracta de deslliurar-se de les vuit cartes que rep cada jugador i la resta de cartes es posen en una pila. En cada torn, el jugador ha de descartar una carta, i aquesta ha de ser un punt superior o un punt inferior de la carta descoberta a la pila. Qui primer aconsegueix desfer-se de les cartes, guanya. Malauradament, algunes de les cartes no es poden descartar de forma normal i els jugadors han de buscar alternatives per fer-ho. En aquest joc, les trampes no només no estan prohibides, sinó que cal fer-les per guanyar.
Novetats en llengua catalana
Aqua (a partir de 8 anys i entre 1 i 4 jugadors): Aquest joc combina la gestió de recursos i la presa de decisions estratègiques per oferir una experiència de joc única, on els jugadors han d’anar creant esculls de corall, assegurant-se que els colors de coral coincideixin amb els de les fitxes adjacents, per atraure tota mena d’espècies marines a la zona de joc. A més del mode estàndard, Aqua inclou altres modalitats de joc que permeten adaptar-lo a diferents nivells de dificultat. El joc és ideal per a reunions familiars, o amb amics, i és una excel·lent maneta d’explorar la bellesa i les meravelles de l’oceà i d’aprendre sobre la importància dels ecosistemes aquàtics.
Explora Catalunya (a partir de 6 anys i entre 2 i 6 jugadors): Un joc ideal per a famílies amants de la cultura i de l’essència de Catalunya per descobrir els seus paisatges, ciutats, símbols, tradicions, personalitats i gastronomia. El joc és molt senzill i es tracta de reunir cartes que siguin representatives del país. Un joc ideal per descobrir o reforçar el coneixement de les singularitats de Catalunya. En definitiva, un joc que fa país.
Finca (a partir de 10 anys i entre 2 i 5 jugadors): Aquest joc d’estratègia està ambientat a l’illa de Mallorca, on hi ha enormes propietats que busquen nou amo. La partida consisteix a competir contra altres grangers i pescadors per reclamar aquestes propietats, i per això cal recol·lectar menjar, carregar-lo al teu carro i afanyar-se a ser el primer a completar entregues a les comunitats de l’illa, però les comandes canvien constantment. Per guanyar, cal aconseguir el màxim nombre de punts reunint recursos mallorquins i repartint-los entre diferents municipis de l’illa.
De pel·lícula (a partir de 14 anys i entre 3 i 6 jugadors): En aquest joc hauràs d’exercitar la narrativa per convertir-te en un gran guionista i guanyar. Combina les teves cartes i imagina pel·lícules originals, divertides, de suspens, romàntiques o dramàtiques. A cada ronda, s’haurà de pensar una pel·lícula amb les cartes que us han tocat i les cartes que hi ha sobre la taula, que són les encarregades de dirigir el joc. Marquen el gènere i la quantitat de cartes que es poden fer servir per donar forma a un nou film. En aquest joc també hi estan convidades les arengades, que tant poden fer la traveta com beneficiar-vos. Una bona forma de passar una bona estona amb familiars o amics.
