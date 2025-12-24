¿Todavía estás pensando qué regalar esta Navidad o para Reyes? Una buena idea es regalar un juego de mesa en catalán para pasar una Navidad entretenida con la familia o los amigos. Además, los juegos de mesa para jugar en familia en Navidad, o en cualquier otro momento del año, también son útiles para aprender, mejorar algunas habilidades y fomentar el uso de la lengua. Este año, la oferta se ha incrementado considerablemente con una cincuentena de nuevos juegos de mesa en catalán. Todos los juegos que actualmente están disponibles en lengua catalana, sean originales, traducciones o multilingües, se pueden consultar en el buscador de juegos en catalán Totjoc del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), que también informa de los establecimientos donde se pueden adquirir. Aquí tenéis una selección de juegos para regalar y jugar esta Navidad:

Una selección de juegos que son una apuesta segura

Carrera de letras (a partir de 7 años y entre 2 y 8 jugadores): Este juego es ideal para que los niños aprendan las letras y encuentren palabras con las letras que se les propone. La forma de jugar es muy sencilla: se lee una tarjeta y comienza la cuenta atrás. Entonces, cada equipo debe encontrar la palabra correcta para conseguir el mayor número de letras posible. Cada vez que se usa una letra, se desplaza un hueco hacia el lado de ese equipo. Gana la partida el primer equipo que consiga sacar ocho letras por su lado del tablero. Un juego muy educativo que sirve a los más pequeños para adquirir nuevo vocabulario y mejorar el dominio de la lengua catalana.

Scrabble en catalán (a partir de 10 años y entre 2 y 4 jugadores): El Scrabble es el juego de palabras clásico que desde 1948 ha cautivado a los amantes de las palabras, y que está disponible al 100% en nuestra lengua –c trencada y ela geminada incluidas–. El juego consiste en formar palabras sobre el tablero, como en los crucigramas, utilizando fichas marcadas con letras y puntos. Cada jugador debe intentar conseguir la máxima puntuación posible colocando las fichas en las combinaciones y posiciones, y, además, el juego permite diferentes variaciones. Además, también hay disponible un juego de cartas de Scrabble en catalán que incluye tres modos de juego. La diferencia más grande del juego de tablero es que las cartas permiten un tipo de juego más dinámico con partidas más cortas. Cualquiera de las dos opciones es ideal para todos, desde principiantes, que quieren mejorar su vocabulario, hasta expertos que buscan retos lingüísticos.

Carcassone (a partir de 7 años y entre 2 y 5 jugadores): Este juego de estrategia, premiado como juego del año en 2001, recrea la ciudad de Carcassona, en la Cataluña Norte, que es famosa por la fortificación medieval que rodea la parte antigua de la villa. El tablero crece a medida que el juego avanza y se va expandiendo con ciudades, caminos, monasterios y campos. Los jugadores, cuando es su turno, deben robar una loseta de terreno y colocarla de manera que dé continuidad al paisaje existente y, a continuación, pueden decidir si posicionan uno de sus seguidores sobre esta loseta para reclamar la propiedad. La puntuación se obtiene al completar estas estructuras, pero la estrategia radica en cómo y dónde colocar las losetas y los seguidores para maximizar los puntos y, a veces, para obstaculizar a los oponentes. El juego se da por finalizado cuando ya no quedan más losetas y el ganador es el jugador con más puntos. La sencillez de las reglas de este juego de estrategia lo han convertido en todo un clásico.

TheWhiteCastle (a partir de 10 años y entre 2 y 5 jugadores): Este juego de tipo euro, donde la estrategia tiene mucho más peso que el azar, incluye mecánicas de gestión de recursos, colocación de trabajadores y colocación de dados para llevar a cabo acciones. Durante la partida, los jugadores enviarán miembros de su clan a cuidar los jardines, defender el castillo o progresar en la escala social de la nobleza, y deben distribuirlos de forma estratégica en cada estancia de la fortaleza japonesa, donde se desarrolla toda la acción, y a su alrededor. Gana el jugador que ha situado su clan más arriba en la escala social.

L’arna tramposa (a partir de 7 años y entre 3 y 5 jugadores): Este juego de cartas trata de deshacerse de las ocho cartas que recibe cada jugador y el resto de cartas se ponen en una pila. En cada turno, el jugador debe descartar una carta, y esta debe ser un punto superior o un punto inferior de la carta descubierta en la pila. Quien primero consigue deshacerse de las cartas, gana. Desafortunadamente, algunas de las cartas no se pueden descartar de forma normal y los jugadores deben buscar alternativas para hacerlo. En este juego, las trampas no solo no están prohibidas, sino que hay que hacerlas para ganar.

Novedades en lengua catalana

Aqua (a partir de 8 años y entre 1 y 4 jugadores): Este juego combina la gestión de recursos y la toma de decisiones estratégicas para ofrecer una experiencia de juego única, donde los jugadores deben ir creando arrecifes de coral, asegurándose de que los colores de coral coincidan con los de las fichas adyacentes, para atraer todo tipo de especies marinas a la zona de juego. Además del modo estándar, Aqua incluye otras modalidades de juego que permiten adaptarlo a diferentes niveles de dificultad. El juego es ideal para reuniones familiares, o con amigos, y es una excelente manera de explorar la belleza y las maravillas del océano y de aprender sobre la importancia de los ecosistemas acuáticos.

Explora Catalunya (a partir de 6 años y entre 2 y 6 jugadores): Un juego ideal para familias amantes de la cultura y de la esencia de Cataluña para descubrir sus paisajes, ciudades, símbolos, tradiciones, personalidades y gastronomía. El juego es muy sencillo y se trata de reunir cartas que sean representativas del país. Un juego ideal para descubrir o reforzar el conocimiento de las singularidades de Cataluña. En definitiva, un juego que hace país.

Finca (a partir de 10 años y entre 2 y 5 jugadores): Este juego de estrategia está ambientado en la isla de Mallorca, donde hay enormes propiedades que buscan nuevo dueño. La partida consiste en competir contra otros granjeros y pescadores para reclamar estas propiedades, y para ello hay que recolectar comida, cargarla en tu carro y apresurarse a ser el primero en completar entregas a las comunidades de la isla, pero los pedidos cambian constantemente. Para ganar, hay que conseguir el máximo número de puntos reuniendo recursos mallorquines y repartiéndolos entre diferentes municipios de la isla.

De película (a partir de 14 años y entre 3 y 6 jugadores): En este juego deberás ejercitar la narrativa para convertirte en un gran guionista y ganar. Combina tus cartas e imagina películas originales, divertidas, de suspense, románticas o dramáticas. En cada ronda, se deberá pensar una película con las cartas que os han tocado y las cartas que hay sobre la mesa, que son las encargadas de dirigir el juego. Marcan el género y la cantidad de cartas que se pueden usar para dar forma a un nuevo film. En este juego también están invitadas las arengadas, que tanto pueden hacer la zancadilla como beneficiaros. Una buena forma de pasar un buen rato con familiares o amigos.

