La influenciadora Mireia Jordà ha dut a terme un experiment social “molt gràfic” per evidenciar que la catalanofòbia existeix a l’estat espanyol. En un vídeo publicat a les seves xarxes socials, la creadora de contingut exposa que una actuació seva completament inofensiva es va convertir en “l’exemple d’un experiment social sobre el rebuig que existeix cap a Catalunya per part d’altres comunitats autònomes”.
Jordà va dur a terme la campanya No està malament, però Catalunya és més bonica, una iniciativa que està inspirada en la campanya de màrqueting que va fer l’any 1999 l’estat federal alemany de Baden-Württemberg –el land, no la capital, Stuttgart, com ella comenta en el vídeo– amb el lema “S’està bé aquí. Però ha estat mai a Baden-Württemberg?”. Posteriorment a la campanya, es va crear un adhesiu groc que va aparèixer enganxat en diferents espais molt emblemàtics d’altres punts del món per promocionar-lo.
Ella la defineix com una de les “millors campanyes de màrqueting de la història”, i a més, explica que abans de posar en marxa la seva es va topar amb l’adhesiu “No está mal. Pero Murcia es más bonita” en un lloc icònic de Nova York com l’Empire State Building. Davant de les simpaties que va veure que despertava la campanya sobre Múrcia, la Mireia Jordà va copiar la iniciativa però amb Catalunya i en català a París, però també a Saragossa i a Madrid. “En molts casos la reacció no era positiva”, lamenta la creadora de contingut, que remarca que era la “mateixa broma” que Frankfurt o Múrcia “sense cap mena de missatge polític, però amb una reacció completament diferent” perquè el subjecte de l’acció és Catalunya.
@mirjordas Vaig veure un TikTok d’uns nois de Múrcia que feien la seva versió, i em va semblar tan divertit que vaig decidir fer-los la competència amb Catalunya 😉 L’11/11 torna a estar tot disponible, amb algunes cosetes noves que us explicaré demà. Així que en cada paquet hi posaré una d’aquestes perquè la pugueu enganxar al vostre proper viatge <3 #catalunya ♬ son original – Trendformusic🤍🇲🇺
Comentaris catalanòfobs
Entre les respostes que ha rebut, hi ha comentaris catalanòfobs que ella mateixa mostra en el vídeo. “Ese momento de la vida en el que no sé si odio más a los catalufos o a los franchutes, qué dilema…”, “Catalunya en belleza no le llega a Francia al tobillo”, “Barcelona huele a pis”, “los catalanes se creen el centro del mundo” o “Catalunya fot mania, una de les pitjors regions d’Espanya” són alguns dels comentaris. Tots aquests missatges i d’altres serveixen a l’autora per arribar a la conclusió que la catalanofòbia existeix: “És un exemple clar per a quan algú ens negui que això realment passa”.