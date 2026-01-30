Un empresari espanyol ha criticat que el nom de Rodalies s’escrigui en català i n’ha sortit escaldat per la seva catalanofòbia. Ignacio Pozo, que dirigeix una assessoria a Granada, ha publicat un missatge incendiari. “Estoy hasta los cojones de oír en todos los medios de comunicación la palabra rodalies”, diu, amb un enuig evident, en un missatge a la xarxa social X. “Rodalies no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es en catalán sinónimo de cercanias, pero yo no soy catalán ni tengo obligación alguna de conocer su lengua”. L’empresari fins i tot s’atreveix a exigir als mitjans de comunicació que, quan mencioni Rodalies als seus articles, ho facin en “la lengua oficial de todos”.

Estoy hasta los cojones de oír en todos los medios de comunicación la palabra “rodalies”.

Rodalies no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es en catalán sinónimo de “cercanias”, pero yo no soy catalán ni tengo obligación alguna de conocer su lengua.

Es por… — Ignacio Pozo (@ignaciopozo) January 26, 2026

La resposta dels usuaris no s’han fet esperar i en la majoria dels casos li han retret la seva catalanofòbia i les seves dues vares de mesura. Un li ha recordat que ell es presenta com a CEO –conseller delegat– de la seva empresa, una paraula que tampoc recull la RAE i que evidentment té un equivalent en espanyol. Altres li fan veure l’absurditat del seu argument i li pregunten si també reclama a Air France que es canviï el nom per Aero Francia o a Burger King que es faci dir El Rey de las Hamburguesas.

Estoy hasta los cojones de oír en todos los medios de comunicación la palabra “CEO”. CEO no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es en inglés sinónimo de “consejero delegado”, pero yo no soy inglés ni tengo obligación alguna de conocer su lengua. Es por ello… pic.twitter.com/KnMxCBgaUb — Un Sr de Barcelona (@UnSrdeBarcelona) January 27, 2026

Així doncs els espanyols traduïu Air France per “Aero Francia”? British Airways per “Camions Aereos Britanicos”?

Al Burger King li dieu “El rey de la hamburguesa”?

I als supermercats Bonpreu, els anomeneu “Buen Precio”? A l’Esclat li dieu “Estallido”?

Sou molt curts… — ᗩlbertDM ||*||🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏳️‍🌈🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@albertdmcat) January 28, 2026