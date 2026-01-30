El Món - Noticias y actualidad de Cataluña
Crítica que Rodalies se escriba en catalán y recibe críticas por su catalanofobia
Xavi Fernández de Castro
Xavi Fernández de Castro
30/01/2026 14:50

Un empresario español ha criticado que el nombre de Rodalies se escriba en catalán y ha salido escaldado por su catalanofobia. Ignacio Pozo, que dirige una asesoría en Granada, ha publicado un mensaje incendiario. “Estoy hasta los cojones de oír en todos los medios de comunicación la palabra rodalies”, dice, con un evidente enojo, en un mensaje en la red social X. “Rodalies no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es en catalán sinónimo de cercanías, pero yo no soy catalán ni tengo obligación alguna de conocer su lengua”. El empresario incluso se atreve a exigir a los medios de comunicación que, cuando mencionen Rodalies en sus artículos, lo hagan en “la lengua oficial de todos”.

La respuesta de los usuarios no se ha hecho esperar y en la mayoría de los casos le han reprochado su catalanofobia y su doble rasero. Uno le ha recordado que él se presenta como CEO –consejero delegado– de su empresa, una palabra que tampoco recoge la RAE y que evidentemente tiene un equivalente en español. Otros le hacen ver la absurdidad de su argumento y le preguntan si también reclama a Air France que se cambie el nombre por Aero Francia o a Burger King que se llame El Rey de las Hamburguesas.

Comparte

Icona de pantalla completa