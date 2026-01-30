Un empresario español ha criticado que el nombre de Rodalies se escriba en catalán y ha salido escaldado por su catalanofobia. Ignacio Pozo, que dirige una asesoría en Granada, ha publicado un mensaje incendiario. “Estoy hasta los cojones de oír en todos los medios de comunicación la palabra rodalies”, dice, con un evidente enojo, en un mensaje en la red social X. “Rodalies no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es en catalán sinónimo de cercanías, pero yo no soy catalán ni tengo obligación alguna de conocer su lengua”. El empresario incluso se atreve a exigir a los medios de comunicación que, cuando mencionen Rodalies en sus artículos, lo hagan en “la lengua oficial de todos”.

Estoy hasta los cojones de oír en todos los medios de comunicación la palabra "rodalies".

Rodalies no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es en catalán sinónimo de "cercanias", pero yo no soy catalán ni tengo obligación alguna de conocer su lengua.

Es por… — Ignacio Pozo (@ignaciopozo) January 26, 2026

La respuesta de los usuarios no se ha hecho esperar y en la mayoría de los casos le han reprochado su catalanofobia y su doble rasero. Uno le ha recordado que él se presenta como CEO –consejero delegado– de su empresa, una palabra que tampoco recoge la RAE y que evidentemente tiene un equivalente en español. Otros le hacen ver la absurdidad de su argumento y le preguntan si también reclama a Air France que se cambie el nombre por Aero Francia o a Burger King que se llame El Rey de las Hamburguesas.

Estoy hasta los cojones de oír en todos los medios de comunicación la palabra "CEO". CEO no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es en inglés sinónimo de "consejero delegado", pero yo no soy inglés ni tengo obligación alguna de conocer su lengua. Es por ello… pic.twitter.com/KnMxCBgaUb — Un Sr de Barcelona (@UnSrdeBarcelona) January 27, 2026

Així doncs els espanyols traduïu Air France per “Aero Francia”? British Airways per “Camions Aereos Britanicos”?

Al Burger King li dieu “El rey de la hamburguesa”?

I als supermercats Bonpreu, els anomeneu “Buen Precio”? A l’Esclat li dieu “Estallido”?

Sou molt curts… — ᗩlbertDM ||*||🏴🏳️‍🌈🏴 (@albertdmcat) January 28, 2026