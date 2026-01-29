La influencer Mireia Jordà ha llevado a cabo un experimento social “muy gráfico” para evidenciar que la catalanofobia existe en el estado español. En un vídeo publicado en sus redes sociales, la creadora de contenido expone que una actuación suya completamente inofensiva se convirtió en «el ejemplo de un experimento social sobre el rechazo que existe hacia Cataluña por parte de otras comunidades autónomas».

Jordà llevó a cabo la campaña No está mal, pero Cataluña es más bonita, una iniciativa que está inspirada en la campaña de marketing que realizó en 1999 el estado federal alemán de Baden-Württemberg –el land, no la capital, Stuttgart, como ella comenta en el vídeo– con el lema «Se está bien aquí. Pero, ¿ha estado alguna vez en Baden-Württemberg?». Posteriormente a la campaña, se creó una pegatina amarilla que apareció pegada en diferentes espacios muy emblemáticos de otros puntos del mundo para promocionarlo.

Ella la define como una de las «mejores campañas de marketing de la historia», y además, explica que antes de poner en marcha la suya se topó con la pegatina «No está mal. Pero Murcia es más bonita» en un lugar icónico de Nueva York como el Empire State Building. Ante las simpatías que vio que despertaba la campaña sobre Murcia, Mireia Jordà copió la iniciativa pero con Cataluña y en catalán en París, pero también en Zaragoza y en Madrid. “En muchos casos la reacción no era positiva”, lamenta la creadora de contenido, quien remarca que era la “misma broma” que Frankfurt o Murcia «sin ningún tipo de mensaje político, pero con una reacción completamente diferente” porque el sujeto de la acción es Cataluña.

♬ son original – Trendformusic🤍🇲🇺 @mirjordas Vi un TikTok de unos chicos de Murcia que hacían su versión, y me pareció tan divertido que decidí hacerles la competencia con Cataluña 😉 El 11/11 vuelve a estar todo disponible, con algunas cositas nuevas que os explicaré mañana. Así que en cada paquete pondré una de estas para que la podáis pegar en vuestro próximo viaje <3 #catalunya

Comentarios catalanófobos

Entre las respuestas que ha recibido, hay comentarios catalanófobos que ella misma muestra en el vídeo. «Ese momento de la vida en el que no sé si odio más a los catalufos o a los franchutes, qué dilema…”, “Catalunya en belleza no le llega a Francia al tobillo», «Barcelona huele a pis», «los catalanes se creen el centro del mundo” o “Catalunya fot mania, una de las peores regiones de España” son algunos de los comentarios. Todos estos mensajes y otros sirven a la autora para llegar a la conclusión de que la catalanofobia existe: “Es un ejemplo claro para cuando alguien nos niegue que esto realmente pasa”.