Discriminació del català en unes beques estatals que només exigeixen castellà

La Plataforma per la Llengua ha denunciat aquest dilluns que el ministeri d’Igualtat és l’ens institucional que més discrimina el català en favor del castellà a l’estat espanyol. El ministeri encapçalat per la dirigent d’Unidas Podemos Irene Montero va aprovar ara fa un mes una ordre que regula la concessió de beques de formació en matèria d’igualtat de gènere de l’Institut de les Dones. El problema és que un dels requisits que s’estableix en les bases és que els candidats estan obligats a acreditar “domini suficient de la llengua espanyola”, però no es demana cap altra llengua oficial a l’estat espanyol.

Des de l’abril s’han aprovat fins a 63 normes que la Plataforma per la Llengua considera “discriminatòries” del català. Segons l’ONG del català regularment s’aproven normes per “privilegiar el castellà als territoris catalanoparlants”. Assenyalen que el segon trimestre del 2022 les institucions espanyoles, les europees i les organitzacions internacionals on l’Estat està present s’han aprovat fins a 63 disposicions per privilegiar el castellà i menystenir les altres llengües.

“Beneficien el castellà en prejudici del català”

La Plataforma per la Llengua insisteix a assenyalar que les institucions espanyoles “solen privilegiar el castellà de manera directa i explícita” amb termes variats: castellà, espanyol o llengua oficial de l’Estat. En canvi, assenyalen que les institucions europees ho fan indirectament. “Les normes comunitàries i internacionals només beneficien el castellà en perjudici del català i els altres idiomes estatals per voluntat de les institucions espanyoles”, denuncien des de l’ONG del català. Posen com a exemple la “clàusula lingüística discriminatòria” de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, on s’estableix que els envasos que continguin residus perillosos han d’estar etiquetats “almenys en la llengua espanyola oficial de l’Estat”.

L’entitat lliga tot això a la “ideologia nacionalista espanyola” que “sosté” l’Estat d’una “ideologia que en el vessant cultural i lingüístic és supremacista castellana“. “Aquesta mena de normes, que preveuen la intervenció del sector públic en la promoció activa del castellà i la destinació de quantitats ingents de recursos públics a aquest efecte, desmenteixen els llocs comuns que els altaveus del nacionalisme espanyol reprodueixen per qüestionar els plans de normalització i recuperació de les llengües subordinades“, assegura la Plataforma per la Llengua en un comunicat aquest dilluns.