Borràs recorda l'”extrema fragilitat” de les institucions catalanes

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha lamentat aquest dimecres l'”extraordinària fragilitat” de les institucions catalanes en un acte de presentació del 32è volum de la col·lecció ‘Textos jurídics catalans’. Aquest volum recopila tots els documents del procés familiar del braç reial de la Cort General de Barcelona dels anys 1705 i 1706. Borràs ha aprofitat l’acte per assegurar que des de la tardor del 2017 s’ha tornat a posar de manifest la fragilitat del Parlament en un moment en què la Fiscalia està demanant presó d’entre 3 i 6 anys per a la segona institució de Catalunya.

La presidenta ha citat l’aplicació de l’article 155, la presó, l’exili o “una forma de llibertat condicionada” amb persones “perseguides” per la “repressió al seu compromís amb la llibertat”. Borràs també ha recordat que el president de la Generalitat Francesc Macià va dir en la vigília de la recuperació del Parlament l’any 1932 que “200 anys després d’haver emmudit” el poble català tornava a fer sentir la seva veu “cordial i generosa a tots els pobles d’Espanya i a totes les nacions del món”.

Borràs ha dit que això és una manera “preciosa” de “relligar” el present amb el passat i amb les aspiracions de futur del poble català a partir de la “resiliència“. La presidenta del Parlament ha dit que la resiliència forma part del tarannà dels catalans i és el que ens ha portat a “resistir, a persistir, totes i tantes adversitats que ens ha tocat viure”.

Ciuró reivindica la cultura democràtica de Catalunya

Aquest volum de la col·lecció ‘Textos jurídics catalans’ l’han coeditat el Parlament i el departament de Justícia. Per això a l’acte hi ha assistit la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, que ha celebrat la cultura democràtica “consolidada” que té Catalunya i la seva “tradició parlamentària”. Ciuró també ha reivindicat “una nació que fins i tot en els moments més convulsos mai ha deixat d’apostar pel debat, per reforçar les seves institucions des del parlamentarisme i amb voluntat d’autogovern” i per això ha dit que “el diàleg i la democràcia per avançar sempre, secularment, han format part de la nostra manera de fer parlamentarisme”.