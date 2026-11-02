Ahmed Agharbi El Bachiri, el propietari catalanòfob de la Creperia de la Rotonda, a Andorra la Vella, ha estat multat amb 1.201 euros per l’administració andorrana. Segons explica ell mateix a La Veu Lliure d’Andorra, el Departament de Política Lingüística d’Andorra li ha imposat la sanció per l’ús continuat de la llengua castellana a la plataforma digital TikTok i ho ha fet després d’advertir-lo fa aproximadament un any. L’administració considera que fa publicitat del seu negoci a la xarxa social xinesa, i això topa amb la Llei 6/2024 de la llengua pròpia i oficial, que obliga a incloure el català en la publicitat comercial.
“M’han multat els de política lingüística per parlar en castellà en algun vídeo de TikTok. O sigui, que per parlar en castellà a TikTok m’ha caigut una multa. És molt bèstia”, explica el propietari de la creperia al mitjà andorrà. Així mateix, nega que la seva activitat a les xarxes socials sigui per promocionar el seu negoci i diu que tot es basa en un personatge i no entén la multa per parlar en llengua castellana: “Parlo, faig el personatge i faig espectacle, el que sigui, però d’aquí que comencin a multar per parlar en castellà…”
Ahmed Agharbi El Bachiri, que recorrerà la sanció, assegura que la majoria de les gravacions sorgeixen de manera espontània quan els clients van al seu establiment i al·lega que “no faré el personatge en català amb el client que m’està gravant en castellà i em parla en castellà“. Tanmateix, assegura que ell no té cap problema a atendre els clients en català, ja que ell domina la llengua: “Si em ve un client sense gravar, parlo en català perfectament. Però si em ve un turista espanyol, faig el personatge”.
He conseguido que el Crepero de la Rotonda hable en catalán. Esta tarde a las 18:00 disponible. https://t.co/LfW2nqmGSg— Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) January 18, 2026
“No m’agrada el català”
Malgrat la versió que ha donat, el propietari de la Creperia de la Rotonda va participar a principis d’any en el canal de YouTube de Víctor Domínguez, més conegut com a Wall Street Wolverine, i allà va fer evident el seu odi cap a la llengua. “No m’agrada el català, estic més còmode parlant el castellà. No m’agrada, l’he estudiat i el parlo molt bé, però no m’agrada”, va afirmar, a més de qüestionar la Llei de la llengua pròpia i oficial d’Andorra, que exigeix el català en tots els àmbits de la vida pública. “A mi no me hables en catalufo, háblame en espanyol”, va assegurar que els hi etzibava als catalans i andorrans que s’apropen al seu negoci.