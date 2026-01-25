Plataforma per la Llengua ha desemmascarat Ahmed Agharbi El Bachiri, el propietari catalanòfob de la Creperia de la Rotonda, a Andorra la Vella, que s’ha fet viral a TikTok i Instagram per insultar els seus clients i exhibir una catalanofòbia sense complexos. L’ONG de català ha evidenciat la hipocresia d’aquest restaurador amb la difusió d’un fragment d’un vídeo l’any 2017, en el qual apareix parlant la llengua amb total normalitat i sense cap mena de menyspreu per a l’únic idioma oficial del Principat. Ho ha fet després que Ahmed Agharbi ha participat en el canal de YouTube de Víctor Domínguez, més conegut com a Wall Street Wolverine, i on deixa palès el seu odi cap a la llengua.
He conseguido que el Crepero de la Rotonda hable en catalán. Esta tarde a las 18:00 disponible. pic.twitter.com/LfW2nqmGSg— Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) January 18, 2026
“No m’agrada el català, estic més còmode parlant el castellà. No m’agrada, l’he estudiat i el parlo molt bé, però no m’agrada”, diu el propietari de la creperia en el vídeo, on, a més, qüestiona la Llei de la llengua pròpia i oficial d’Andorra, que exigeix el català en tots els àmbits de la vida pública. “A mi no me hables en catalufo, háblame en espanyol”, afirma que els hi etziba als catalans i andorrans que s’apropen a la creperia parlant en llengua catalana amb el mòbil a la mà. En el canal del youtuber madrileny, que defensa l’exigència del català a Andorra perquè “no és Espanya” però diu que a Catalunya l’idioma oficial és el “marroquí”, el restaurador fa gala de la seva catalanofòbia. Tracta el català de “dialecte” i l’arriba a titllar d’inútil, i compara la seva situació amb futbolistes com Lionel Messi o Andrés Iniesta que no han parlat català malgrat viure des de molt joves a Catalunya. “No tengo derecho a hablar el idioma que me gusta?”.
Doncs bé, aquesta intervenció catalanòfoba ha provocat la reacció de Plataforma per la Llengua, que deixa clar que les intervencions d’Ahmed Agharbi El Bachiri no són humor ni màrqueting. “El clip viral a Andorra és normalitzar l’odi a una llengua minoritzada i catalanofòbia”, denuncia, i recupera una intervenció del propietari de la creperia, que parla un català perfecte, per evidenciar que “hi ha alguna cosa que no quadra”. “Aquest mateix home, l’any 2017, apareixia en un vídeo parlant perfectament català”, remarca la influenciadora Laura Tapiolas, que fa vídeos de xarxes per a l’entitat en defensa de la llengua. I no només això, perquè en el vídeo l’ara propietari de la creperia apareix explicant l’obertura d’un negoci que havia obert l’any 2017.
Un negoci obert gràcies a una subvenció del Comú d’Andorra La Vella
Tapiolas subratlla que no era un negoci qualsevol perquè el va obrir gràcies a una subvenció del Comú d’Andorra La Vella per a joves emprenedors. “És a dir, que no només entenia el català, no només el parlava, sinó que el feia servir amb tota normalitat per obtenir un benefici de l’administració pública”, sentencia. De fet, el vídeo sencer està penjat a la pàgina de Facebook del Servei de Joventut d’Andorra la Vella, i en la descripció subratlla que “l’Ahmed va obrir el seu negoci el 2016 i ha estat un dels 112 joves emprenedors que han rebut una subvenció del Comú d’Andorra la Vella per haver obert el seu primer negoci a la parròquia”.
“La catalanofòbia no és ignorància innocent”
Finalment, Plataforma per la Llengua subratlla que “el problema no és la dificultat del català, sinó el menys preu i l’odi”, perquè la catalanofòbia, és “una actitud activa de rebuig cap a una llengua i cap a la comunitat que la parla”. “No és ignorància innocent”, afegeix i li envia un missatge a l’Ahmed: “Si el català et va servir per obrir un negoci, per rebre una subvenció i per integrar-te, no pot ser que ara el converteixis en un enemic”.