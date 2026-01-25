Plataforma per la Llengua ha desenmascarado a Ahmed Agharbi El Bachiri, el propietario catalanófobo de la Crepería de la Rotonda, en Andorra la Vella, que se ha hecho viral en TikTok e Instagram por insultar a sus clientes y exhibir una catalanofobia sin complejos. La ONG en defensa del catalán ha evidenciado la hipocresía de este restaurador con la difusión de un fragmento de un vídeo del año 2017, en el que aparece hablando el idioma con total normalidad y sin desprecio alguno por el único idioma oficial del Principado. Lo ha hecho después de que Ahmed Agharbi participara en el canal de YouTube de Víctor Domínguez, más conocido como Wall Street Wolverine, donde deja patente su odio hacia el idioma.

«No me gusta el catalán, estoy más cómodo hablando el castellano. No me gusta, lo he estudiado y lo hablo muy bien, pero no me gusta», dice el propietario de la crepería en el vídeo, donde además cuestiona la Ley de la lengua propia y oficial de Andorra, que exige el catalán en todos los ámbitos de la vida pública. «A mí no me hables en catalufo, háblame en español», afirma que les espeta a los catalanes y andorranos que se acercan a la crepería hablando en lengua catalana con el móvil en la mano. En el canal del youtuber madrileño, que defiende la exigencia del catalán en Andorra porque «no es España» pero dice que en Cataluña el idioma oficial es el «marroquí», el restaurador hace gala de su catalanofobia. Trata el catalán de «dialecto» y lo llega a calificar de inútil, y compara su situación con futbolistas como Lionel Messi o Andrés Iniesta que no han hablado catalán a pesar de vivir desde muy jóvenes en Cataluña. «¿No tengo derecho a hablar el idioma que me gusta?».

Pues bien, esta intervención catalanófoba ha provocado la reacción de Plataforma per la Llengua, que deja claro que las intervenciones de Ahmed Agharbi El Bachiri no son humor ni marketing. «El clip viral en Andorra es normalizar el odio a una lengua minorizada y catalanofobia», denuncia, y recupera una intervención del propietario de la crepería, que habla un catalán perfecto, para evidenciar que «hay algo que no cuadra». «Este mismo hombre, en el año 2017, aparecía en un vídeo hablando perfectamente catalán», destaca la influencer Laura Tapiolas, que hace videos en redes para la entidad en defensa del idioma. Y no solo eso, porque en el vídeo el ahora propietario de la crepería aparece explicando la apertura de un negocio que había abierto en el año 2017.

Un negocio abierto gracias a una subvención del Comú de Andorra La Vella

Tapiolas subraya que no era un negocio cualquiera porque lo abrió gracias a una subvención del Comú de Andorra La Vella para jóvenes emprendedores. «Es decir, que no solo entendía el catalán, no solo lo hablaba, sino que lo utilizaba con toda normalidad para obtener un beneficio de la administración pública», sentencia. De hecho, el vídeo completo está colgado en la página de Facebook del Servei de Joventut d’Andorra la Vella, y en la descripción subraya que «Ahmed abrió su negocio en 2016 y ha sido uno de los 112 jóvenes emprendedores que han recibido una subvención del Comú de Andorra La Vella por haber abierto su primer negocio en la parroquia».

«La catalanofobia no es ignorancia inocente»

Finalmente, Plataforma per la Llengua subraya que «el problema no es la dificultad del catalán, sino el menosprecio y el odio», porque la catalanofobia, es «una actitud activa de rechazo hacia un idioma y hacia la comunidad que lo habla». «No es ignorancia inocente», añade y le envía un mensaje a Ahmed: «Si el catalán te sirvió para abrir un negocio, para recibir una subvención y para integrarte, no puede ser que ahora lo conviertas en un enemigo».