La Gasol Foundation i Aigües de Barcelona renoven l’acord per promoure el consum d’aigua a les escoles

La Gasol Foundation —fundació creada pels germans Pau i Marc Gasol amb la missió de prevenir l’obesitat infantil— i Aigües de Barcelona renoven la seva col·laboració per continuar promovent hàbits de vida saludable entre infants de primària i famílies en situació de vulnerabilitat socioeconòmica.
Aquest nou acord contribuirà a seguir impulsant el projecte d’hàbits saludables a les escoles, el qual es desenvoluparà per tercer any consecutiu durant el curs 2025-2026, en 26 centres educatius de Barcelona i de la seva àrea metropolitana, situats en entorns vulnerables, i beneficiarà prop de 5.420 infants d’entre 8 i 12 anys.
Novament, el projecte incorporarà el Mòdul d’Aigua, el qual va néixer l’any 2024 coincidint amb l’inici d’aquesta aliança, amb l’objectiu de fomentar el consum d’aigua a través del joc i el moviment. Aquesta iniciativa pren especial rellevància davant les dades preocupants observades en la població infantil participant en el projecte d’escoles de la Gasol Foundation, on més del 50 % dels infants presenten excés de pes, enfront del 37 % de mitjana nacional, i on la prevalença d’obesitat, obesitat severa i obesitat abdominal és alarmantment superior al conjunt de la població infantil espanyola. Segons l’evidència científica, el compliment de la recomanació diària de consum d’aigua redueix el risc de desenvolupar obesitat infantil.
El consum d’aigua i altres begudes entre els infants
La renovació de la col·laboració arriba acompanyada d’una anàlisi diagnòstica realitzada per la Gasol Foundation sobre la situació actual del consum d’aigua i altres begudes entre els infants de 8 a 12 anys. Els resultats mostren una clara necessitat d’incrementar les accions de promoció de la ingesta d’aigua:
- Un 14,5 % de l’alumnat de les escoles participants en el projecte de la Gasol Foundation —situades en entorns de vulnerabilitat— no beu aigua diàriament,
- mentre que un 19 % consumeix begudes ensucrades cada dia.
- El 91 % dels participants declaren beure begudes ensucrades en una setmana normal.
- El 17,2 % dels participants —població en situació de vulnerabilitat— afirma consumir begudes energètiques durant la setmana, percentatge que contrasta amb el 9,4 % corresponent a la mitja nacional.
- Per totes les variables estudiades, el percentatge d’infants que segueixen pràctiques menys saludables —menys ingesta d’aigua i més consum de begudes ensucrades, refrescos, sucs o begudes energètiques— és sempre superior entre els infants participants en el projecte en comparació amb la mitjana nacional.
Aquestes dades coincideixen amb la tendència observada a escala estatal: més del 70% de la població infantil a Espanya no arriba a les recomanacions de consum d’aigua, i el consum de begudes ensucrades es manté molt elevat. “Promovem el consum d’aigua d’una manera divertida, vinculada al joc i a l’activitat física, reforçant el missatge que hidratar-se amb aigua és essencial per créixer de forma saludable i contribuint, així, a reduir les desigualtats socials en salut. En aquest context, la col·laboració amb Aigües de Barcelona esdevé clau i estratègica”, explica el Dr. Santi F. Gómez, director global de Recerca i Programes de la Gasol Foundation.
Per la seva part, Felipe Campos, conseller delegat d’Aigües de Barcelona, afirma que “a Aigües de Barcelona treballem per garantir que l’aigua sigui una font de salut i equitat. Aquesta aliança amb la Gasol Foundation ens permet arribar als infants que més ho necessiten i promoure un canvi real d’hàbits des de les escoles”.
L’entorn escolar com a espai promotor del consum d’aigua
D’altra banda, l’anàlisi qualitativa realitzada per la Gasol Foundation inclou un diagnòstic de l’entorn escolar mitjançant observacions. Aquest estudi revela que molts punts d’aigua de les escoles no estan disponibles o són poc accessibles: alguns no són potables, altres es troben en mal estat, estan situats a una alçada inadequada per als infants o tenen polsadors difícils d’utilitzar. A més, molts no es troben en zones d’ombra, fet que afecta la temperatura i el sabor de l’aigua, especialment en èpoques de calor.
Per superar aquesta barrera derivada de l’entorn físic, convé promoure que les fonts escolars es transformin en punts atractius per als infants, on beure aigua de l’aixeta no sigui quelcom difícil, inaccessible o desagradable. Addicionalment, aquesta anàlisi ha permès identificar que les comunitats educatives en les quals intervé Aigües de Barcelona estan més sensibilitzades a l’hora de promocionar i impulsar el consum de l’aigua de l’aixeta en les escoles.
Amb aquesta renovació, la Gasol Foundation i Aigües de Barcelona reafirmen el seu compromís amb la promoció d’una hidratació saludable, l’equitat i la prevenció de l’obesitat infantil, especialment entre la població més vulnerable.
Compromís per la salut infantil
En l’actualitat, el projecte de promoció d’hàbits saludables d’escoles de la Gasol Foundation és possible gràcies a la col·laboració de BNP Paribas Cardif, Aigües de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència de Salut Pública de Barcelona i l’Ajuntament de Lleida. A més a més, cal destacar el suport de Grupo IFA, com a aliat global de la Gasol Foundation, i de tots els donants que col·laboren amb la missió de la fundació.
Aquest projecte, que va arrencar l’any 2020, ha arribat a 28.077 infants a través de 147 centres eductius de la Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid i Catalunya, dels quals 4.775 són de Barcelona i 11.460 de la seva àrea metropolitana.