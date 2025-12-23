El Komando Tió torna a l’acció per aturar el “paranoelisme”

Propaganda per l’acció. És un lema que acompanya la mística de les revolucions o les revoltes. Nadal no s’escapa de l’escomesa d’aquesta fórmula que intenta sostenir una ideologia, una tradició, una contraofensiva o una resistència social determinada. De fet, és una idea que inspira el Komando Tió, escamots de ciutadans catalans que es dediquen en cos i ànima a preservar el tronc o tronca de Nadal davant la invasió del que titllen de “paranoelisme“. Aquesta iniciativa, que va néixer amb força l’any 2009, va quedar aturada per l’agitada vida social que va comportar el Procés i després per l’hecatombe que va suposar la pandèmia. Una “treva forçada” que ara els integrants del moviment declaren “trencada”.
Enguany, però, i aprofitant les xarxes socials, ha tornat amb força. L’embrió de la Renaixença del Komando Tió, que té l’objectiu de restablir l’ordre natural de la tradició catalana, ha estat a la Bisbal de l’Empordà que ha esperonat l’activació de diverses cèl·lules arreu de la nació com a Olesa de Montserrat, Girona, Sant Cugat del Vallès, Olot o Sant Joan de Vilatorrada, on grups d’activistes del tionisme han començat operacions de recuperació de la figura el Tió davant l’aclaparadora presència de Santa Claus.
Membres dels escamots han comentat a El Món que les seves accions són “proactives” i “positives”, com ara posar tions pels carrers. Lluny queden operacions de risc com el “segrestos selectius de Sant Nicolaus”, sabotatges en llums de Nadal dissenyats amb la figura del rodanxó vermell i barbut o desaparicions misterioses dels ninots de Pares Noel penjats als balcons dels pobles i municipis de Catalunya. Com a molt, alguna acció consistirà a penjar un ninot d’algun pont al crit per advertir que no és benvingut. Ara la lluita, tot i que amb molt humor, i amb la mateixa estètica de clandestinitat fa deu anys, el Komando Tió ha aprovat un manifest on deixen clara la seva lluita. “El parenoelisme se’l combat o va avançant”, sentencien.
“Glòria al tronc cagador”
El comunicat que ha fet furor a les xarxes i als canals de Telegram, Instagram, TikTok i Whatsapp deixa clar que el Komando Tió continua “jurant fidelitat al tronc cagador i al bastó alliberador nostrat”. “El Tió no és folklore domèstic: és resistència antiimperialista, és saba mil·lenària removent-se amb mala llet, símbol d’arrels profundes, d’alegria compartida que parla la nostra llengua”, afegeix el comunicat que repeteixen les cèl·lules territorials del grup arreu del país.
De fet, els integrants del Komando es defineixen com “hereus a la fusta ancestral” i avisen que “no cediran” davant la presència del Pare Noel. Tot i això, admeten que els darrers anys sembla que hi hagi hagut un “risorgimiento” del Tió, sobretot en zones urbanes del país on fa anys semblava haver estat desterrat pel sant rodó i gras- De tota manera, alerten que cal seguir “alimentant les soques” amb la mateixa fal·lera que “embotim les de cant d’olla, canelons i rostit, panses i figues i nous i olives”. “Hem vist com el Pare Noel, general de l’exèrcit consumista, tornava a infiltrar-se als balcons i carrers del nostre país amb el seu pòsit parasitaris carregat de màrqueting i globalització”, retreuen.
D’aquí que el Komando Tió hagi tornat a les “accions simbòliques d’alt risc i baixa logística per omplir els municipis de soques, barretines i dignitat nostrada”. “Cada bastonada és un tret al peu a l’imperialisme i al fonsvolturisme que destrossa les contrades”, argumenten. Per això, han “despertat als camarades, per rearmar els tions”. “El parenoelisme no descansa i nosaltres tampoc”, subratllen. Així han remès un crit de guerra: “Defensem el Tió. Derrotem el panxut vermell. Siguem qui som. Junts, cap a la victòria, fins la cagada final!“